Thanh Hằng có 1 người bạn thân 20 năm: Là nữ doanh nhân, lấy siêu mẫu nổi tiếng, bị xì xào "đũa lệch" nhưng dạy con miễn chê

Anh Thơ sinh năm 1977, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà thành công với việc kinh doanh. Cô và diễn viên Bình Minh lên xe hoa năm 2008. Diễn viên Bình Minh và vợ Anh Thơ trước đây cũng từng bị dư luận chê "đôi đũa lệch" không hợp nhau. Thế nhưng cuộc sống gia đình hạnh phúc hiện tại đã dẹp bỏ tất cả những điều tiếng đó.

Dù không vào showbiz nhưng Anh Thơ có mối quan hệ khắng khít với nhiều người đẹp nổi tiếng, trong đó, cô có một tình bạn kéo dài gần hai thập kỷ với siêu mẫu Thanh Hằng. Cặp bạn thân thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở những sự kiện đình đám, trong các ngày trọng đại của đối phương và cả những chuyến du lịch.

Hiện Anh Thơ dành nhiều thời gian, tâm huyết nuôi dạy hai con gái An Nhiên - An Như và trở thành hậu phương vững chắc của Bình Minh. Cách giáo dục con của hai vợ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Quan điểm dạy con đáng ngưỡng mộ

Bình Minh và Anh Thơ rất chú trọng đến việc dạy con. Bà xã nam diễn viên từng chia sẻ: "Tôi không nuông chiều yêu cầu vô lý của các bé, mà vẫn giải thích và định hướng cho các con hiểu chuyện. Tôi chỉ mong con lớn khôn, khỏe mạnh chứ không áp đặt hay quá trông chờ gì dễ gây áp lực cho con".

Dù bận rộn công việc riêng, cả Bình Minh và Anh Thơ đều dành tối đa thời gian trong ngày cho con cái. Cặp vợ chồng không ít lần bày tỏ sự tự hào khi hai con đều thông minh, học giỏi.

Chia sẻ trên chuyên trang giải trí Ngôi sao, bà xã Bình Minh cho rằng, bản thân là người có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành giáo dục nên việc định hướng học tập, trau dồi các kỹ năng cho con sẽ do cô đảm nhận. Bình Minh thì giỏi lễ nghĩa gia đình hơn nên sẽ dạy các bé về mặt này. Cả hai vợ chồng đều thích du lịch, trải nghiệm nên những chuyến đi sẽ là cơ hội để dạy các bé về phong cách sống, ứng xử, giao tiếp khi ra ngoài xã hội.

"Từ khi các bé còn nhỏ, tôi đã dành nhiều thời gian để phân tích và định hướng cho con trong việc ra quyết định, nhận biết đúng sai. Trẻ con mà, không phải lúc nào các bạn ấy cũng hành xử đúng đắn đâu. Nhưng thay vì la mắng hay áp dụng hình phạt liền, tôi sẽ chỉ ra cho bé biết làm như thế là sai ở điểm nào và có hậu quả ra sao. Đã trò chuyện với nhau từ nhỏ nên các bé cũng quen với việc tâm sự cùng mẹ hay kể chuyện trường lớp, bạn bè cho mẹ nghe, tính tới thời điểm này", nữ doanh nhân nói.

Bình Minh, Anh Thơ chọn phương pháp uốn nắn tự nhiên, tôn trọng sở thích của các con. Từ nhỏ, hai bé được bố mẹ rèn tính tự lập, kỷ luật giờ giấc. Ngoài đầu tư cho con học văn hóa, họ chú trọng thể chất, thường xuyên cùng chơi các môn thể thao như bơi, bóng rổ, chạy bộ.

Bà xã doạnh nhân của Bình Minh cũng nhận xét các con đều có suy nghĩ chững chạc, độc lập và có nhân cách tốt. Hai con cũng rất đam mê thể thao, đều nằm trong đội tuyển của trường đi thi đấu nhiều giải trong nước lẫn nước ngoài. Thi đấu không với áp lực phải mang giải về mà đơn giản là có cơ hội cọ xát, thể hiện ý chí quyết tâm và cam kết, việc này các bé làm rất tốt.

Chị không ép hay hướng con phải làm nghề gì, mà các bé phải biết tự chọn ngành nghề phù hợp để vừa có thể tự chủ kinh tế mà vẫn hạnh phúc với công việc mình làm, thấy bản thân vui vẻ và có ích là được.

Bình Minh từng chia sẻ: "Các bé nhà mình chỉ biết ba mẹ cũng có chút chút nổi tiếng, kiểu như thầy cô hay bạn bè con có biết đến, chứ không nghĩ ba mẹ rất nổi tiếng và thành đạt đâu. Nếu để ý sẽ thấy hai bé An Nhiên và An Như vẫn sống rất đúng tuổi của mình mặc dù trông bên ngoài thì rất "to xác".

Anh Thơ cũng thường giải thích mẹ là dân công sở, đi làm bằng thực lực nên nếu các bé muốn vẫn có thể đạt được chứ không có gì quá to tát hay ghê gớm để phải áp lực".