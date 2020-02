Thanh Duy gây hoang mang khi chia sẻ: "Tôi gần như bị quấy rối tình dục mỗi ngày"

Vào ngày 5/2 vừa qua, Thanh Duy bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái kì lạ trên trang facebook story: "I am almost sexually harrashed everyday. That's not cool at all and totally disgusrting..." (Tạm dịch: Tôi gần như bị quấy rối tình dục mỗi ngày. Điều đó không hay ho chút nào, nộ thật sự kinh khủng).

Dù hiện tại dòng chia sẻ đó đã không còn trên trang cá nhân của Thanh Duy, nhưng nhiều cư dân mạng đã chụp được và lan truyền một cách nhanh chóng.

Quấy rối tình dục vốn là chủ đề nhạy cảm, tuy nhiên không phải hiếm thấy trong showbiz Việt thời gian qua, chính vì vậy hiện vấn đề mà Thanh Duy đang gặp phải rất được quan tâm. Hiện tại phía Thanh Duy vẫn chưa chính thức đưa ra bất cứ phản hồi nào về dòng chia sẻ trên.

Thanh Duy sinh năm 1986, quê ở Trà Vinh. Anh là ca sĩ, diễn viên, MC được giới trẻ yêu mến. Thanh Duy được biết đến rộng rãi qua những chương trình như: Vietnam idol 2008, Lớp học vui nhộn, Gương mặt thân quen mùa 3, Ký ức vui vẻ...