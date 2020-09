Sự kiện Hải Anh Fashion show được tổ chức vào ngày 09/9 tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện thu hút hàng trăm khán giả, báo chí truyền thông, đặc biệt với sự góp mặt của dàn KOL - họ là những "hot tiktoker" nổi tiếng với hàng triệu lượt follow trên mạng xã hội như Lê Bống, Chiến Đỗ, Vũ Minh Quân, Tuấn Bo, Mèo Thoại,...



"Thánh chửi" Mèo Thoại bất ngờ "vồ ếch" trên sàn diễn catwalk.

Với lần ra mắt đặc biệt này, NTK An Thịnh cùng Đồng phục Hải Anh gửi đến BST "Color of Z", với 12 bộ mang tính trình diễn và 18 bộ ứng dụng xuyên suốt qua 5 bộ sưu tập gồm Industrious, Dreamy, Youth, Break the rule, Mystery.



Điểm gây ấn tượng mạnh nhất của BST là phom dáng hiện đại, nhưng không kém phần quen thuộc. Vẫn là kiểu dáng áo thun truyền thống, sử dụng những đường nét "cut out" mới mẻ, "mix and match" với những phụ kiện, quần yếm, áo khoác jean,... Tất cả mang tính bước ngoặt trong cuộc cách mạng thay đổi hình ảnh của thế hệ học sinh năm 2020.

Phom dáng áo thun được sử dụng xuyên suốt trong BST.

Mix and match cùng quần yếm tạo nên tổng thể đậm phong cách, cá tính.

Ngoài phom dáng, cách phối đồ hiện đại, các thiết kế trong BST "Color of Z" còn tạo dấu ấn đậm nét trong mắt giới mộ điệu bởi cách sử dụng màu sắc đậm cá tính. Những gam màu mới mẻ như cam coral, xanh Hulk, vàng bò, tím Thanos, vàng cúc,... đến cả những màu sắc vốn dĩ quen thuộc như đen, trắng được hòa trộn hài hòa, tạo nên nét hấp dẫn riêng biệt.

Trước đêm diễn Hải Anh Fashion show, nhà thiết kế An Thịnh tiết lộ nguồn cảm hứng được lấy từ chính những tính cách, cá tính đặc trưng của các bạn học sinh từ xưa đến nay. Thông qua bộ sưu tập này, cô và cộng sự mong muốn gửi gắm một thông điệp: Mỗi tập thể lớp hãy là một nét riêng biệt, luôn tự tin thể hiện "cái tôi" theo màu sắc của riêng mình, phá bỏ mọi giới hạn để khẳng định sự khác biệt và duy nhất.

BST "Color of Z" không chỉ đơn thuần là cái bắt tay giữa NTK An Thịnh và Đồng phục Hải Anh đánh dấu chặng đường 6 năm thương hiệu Hải Anh có mặt trên thị trường công nghiệp thời trang tại Việt Nam, trên tất cả, đó còn là một bước ngoặt lớn, đánh dấu sự thay đổi mà hình ảnh Hải Anh muốn gửi gắm tới tất cả khách hàng thân thiết của mình, mang hình ảnh những chiếc áo lớp hiện đại, thời trang, mới mẻ hơn.