Thắng tuyển Việt Nam 5-1, HLV Thái Lan nói “thật tiếc, đáng lẽ phải thắng đậm hơn”

Ở lượt trận thứ 3 tại giải futsal U16 Đông Nam Á, U16 Thái Lan đã giành chiến thắng đậm trước U16 Việt Nam với tỷ số 5-1. Kết quả này giúp Thái Lan củng cố ngôi đầu bảng, trong đó khi U16 Việt Nam chỉ đứng thứ ba trên BXH, đối diện nguy cơ không thể giành danh hiệu.

Tại cuộc trả lời phỏng vấn sau khi cùng các học trò vượt qua U16 Việt Nam, HLV Phat Srivijit bên phía U16 Thái Lan vẫn tỏ ra tiếc nuối. Ông cho rằng đáng lẽ đội chủ nhà cần phải giữ sạch lưới. Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng dành lời khen cho các cầu thủ Việt Nam về tinh thần thi đấu.

“Chúng tôi đã tuân theo kế hoạch đã đề ra. Tôi khen ngợi các cầu thủ vì màn trình diễn tốt và lối chơi thoải mái hơn so với trận đấu trước. Thật đáng tiếc khi chúng tôi để thủng lưới ở trận này, vì mục tiêu của chúng tôi là giữ sạch lưới.

Việt Nam là một đội mạnh, và tôi phải khen ngợi sự kiên nhẫn của họ; đó là điều chúng ta có thể học hỏi”.

Vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan còn tiếc vì các chân sút đội nhà vẫn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, chưa thật sự tốt ở hiệu suất tấn công. Ông cho rằng đáng lẽ Thái Lan phải thắng đậm hơn.

“Nhìn chung, tôi hài lòng. Chỉ có khâu dứt điểm là chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều. Đáng lẽ chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng hơn. Chúng tôi cần tập trung và cải thiện điều đó”.

HLV Thái Lan cho rằng đáng lẽ họ phải thắng U16 Việt Nam đậm hơn.

Nói về trận tiếp theo gặp Indonesia (hôm nay, 27/12), HLV Thái Lan cho rằng trận này sẽ khó khăn hơn so với trận gặp U16 Việt Nam:

“Về trận đấu tiếp theo với Indonesia, trước hết, họ được nghỉ ngơi nhiều hơn chúng tôi vì hôm nay chúng tôi thi đấu, còn họ thì không. Hơn nữa, đó là trận đấu sớm, bắt đầu lúc 1 giờ chiều. Điểm mạnh của họ nằm ở tiền đạo có khả năng giữ bóng tốt, vì vậy chúng tôi cần đặc biệt cẩn thận. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ chơi theo cách tương tự dù đã vào đến chung kết. Về việc xoay vòng cầu thủ, chúng tôi đã thực hiện xoay vòng cầu thủ hôm nay, vì vậy trận đấu tiếp theo cũng sẽ như vậy."

Trong khi đó, Boonrit Phetthim, cầu thủ vừa ghi hai bàn vào lưới U16 Việt Nam, cho biết: "Tôi rất vui khi ghi bàn và giúp đỡ đội bóng. Việt Nam rất mạnh và di chuyển tốt, chạy chỗ liên tục trong suốt trận đấu. Trận đấu tiếp theo với Indonesia có lẽ sẽ khó khăn hơn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng."

Theo thể thức của giải Futsal U16 Đông Nam Á, sau khi 5 đội đá vòng tròn 1 lượt, chỉ 2 đội đứng đầu mới gặp nhau để tranh chức vô địch.