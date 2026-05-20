Thắng thuyết phục Australia, tuyển Trung Quốc vào chung kết giải châu Á

Khởi đầu giải U17 châu Á 2026 bằng trận thua sốc trước U17 Indonesia, nhưng U17 Trung Quốc đã vùng dậy mạnh mẽ để tiến vào trận chung kết với phong độ ấn tượng.

Ở trận bán kết, U17 Trung Quốc so tài với U17 Australia. Đội bóng xứ chuột túi được đánh giá nhỉnh hơn một chút sau chiến thắng 3-0 trước U17 Việt Nam ở tứ kết. Nhưng khi bước vào trận đấu, tuyển Australia lại gặp khó trước lối chơi chặt chẽ của tuyển Trung Quốc.

Sau hiệp một giằng co, ngay đầu hiệp hai, U17 Trung Quốc có bàn thắng. Shuai Weihao là người ghi bàn giúp đội bóng xứ tỷ dẫn trước 1-0.

U17 Trung Quốc (áo đỏ) lọt vào trận chung kết U17 châu Á 2026

Những phút tiếp theo, U17 Australia nỗ lực đẩy cao đội hình và chơi tấn công dồn dập. Nhưng hiệu quả trong những pha lên bóng của đội bóng xứ chuột túi lại không được như mong đợi.

Để rồi, tới phút 90+1, U17 Trung Quốc tung đòn "kết liễu". Xie Jin ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho trận đấu đồng thời chấm hết hi vọng lật ngược tình thế của U17 Australia.

Tại trận chung kết, U17 Trung Quốc sẽ so tài với U17 Nhật Bản. Trận đấu diễn ra lúc 0h00 ngày 23/5 (giờ Việt Nam). Đây là lần đầu tiên U17 Trung Quốc lọt vào chung kết U17 châu Á kể từ năm 2004. Trong khi đó, U17 Nhật Bản đang là đội bóng giàu thành tích nhất giải với 4 lần đăng quang.