Man City gục ngã, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi

Chiến thắng của Arsenal ở trận đấu sớm tạo sức ép lớn cho Man City. Thầy trò HLV Pep Guardiola cần phải thắng Bournemouth nếu muốn duy trì cơ hội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh. Ở phía bên kia chiến tuyến, Bournemouth cũng cần thắng để tiếp tục cuộc đua giành vé tham dự Champions League.

Chính vì thế, trận đấu diễn ra cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cả 2 đội đều sẵn sàng đẩy cao đội hình chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Semenyo đưa được bóng vào lưới Bournemouth nhưng bị thổi phạt việt vị. Mừng hụt và rồi nếm trái đắng, Man City nhận bàn thua vào những phút cuối hiệp một. Kroupi có bóng trước vòng cấm và quyết định cứa lòng chân phải cực nhanh. Bóng đi quá hiểm khiến Donnarumma không có cơ hội cản phá.

Kroupi (số 22) mang về bàn thắng cho Bournemouth

Bị dẫn bàn, HLV Pep Guardiola thực hiện hàng loạt điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật. Nhưng Man City vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Thậm chí họ còn suýt nhận bàn thua thứ hai trước những pha dứt điểm của Evanilson hay Brooks. Mãi tới phút 90+5, Man City mới tìm được bàn thắng. Người lập công là Haaland.

Haaland không thể cứu được Man City

1 bàn thắng là không đủ cho Man City. Tỉ số hòa 1-1 chung cuộc đã chính thức chấm dứt cơ hội đua vô địch của nửa xanh thành Manchester.

Nỗi buồn của Man City là niềm vui dành cho Arsenal. Pháo thủ đã chính thức trở thành nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa 2025/26. Sau 22 năm chờ đợi kể từ mùa giải bất bại 2003/24, Arsenal mới trở lại "ngai vàng" xứ sương mù. Một thành quả xứng đáng với những nỗ lực của HLV Arteta cùng các học trò.

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh