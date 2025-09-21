Thắng sốc 5-1 trước Hà Lan, tuyển Indonesia mang tới nỗi lo lớn cho Việt Nam và Thái Lan

Lượt trận thứ 2 giải futsal tứ hùng giao hữu trên sân nhà, tuyển futsal Indonesia chạm trán Hà Lan. Trước đối thủ được đánh giá cao, đội bóng xứ Vạn đảo bất ngờ thi đấu tưng bừng và giành chiến thắng với tỉ số đậm đà 5-1.

Trên BXH FIFA, Indonesia (hạng 23 thế giới) nhỉnh hơn một chút so với Hà Lan (hạng 27). Tuy nhiên, tuyển futsal Hà Lan lại vượt trội về kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi từng giành ngôi á quân Futsal World Cup và lọt top 4 giải Futsal châu Âu.

Bước vào trận đấu, chỉ cần chưa đầy 1 phút, tuyển Indonesia đã vươn lên dẫn trước. Muhammad Syaifullah đi bóng từ cánh phải và tung cú sút trái phá, không cho thủ môn cơ hội ngăn chặn.

Thế chủ động tiếp tục thuộc về tuyển Indonesia ở những phút tiếp theo. Phút thứ 8, sau tình huống phối hợp nhịp nhàng, Firman Adriansyah dứt điểm trong tư thế tương đối thoải mái nhân đôi cách biệt.

Tuyển Indonesia có trận đấu tưng bừng trước Hà Lan

Lúng túng trước lối chơi quyết liệt từ đội bóng xứ Vạn đảo, tuyển Hà Lan có nhiều pha xử lý thiếu chính xác. Phút thứ 11, cầu thủ Hà Lan trong nỗ lực ngăn cản pha đá biên từ đối phương đã vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Indonesia có bàn thắng thứ ba.

Trước khi hiệp một khép lại, sai lầm của các cầu thủ Hà Lan một lần nữa phải trả giá. Tuyển Indonesia sau khi cướp bóng bên phần sân đối thủ đã dễ dàng phối hợp để ghi bàn thứ tư.

Ngay đầu hiệp hai, cách biệt tiếp tục được gia tăng. Vẫn là Muhammad Syaifullah với cú dứt điểm uy lực, nâng tỉ số lên 5-0.

Chiến thắng thuyết phục của Indonesia

Mãi tới những phút cuối, đội khách mới có bàn được bàn thắng danh dự. 5-1 nghiêng về tuyển Indonesia là kết quả cuối cùng.

Mặc dù chỉ là một giải đấu giao hữu, màn trình diễn của tuyển Indonesia vẫn xứng đáng được nhận những lời khen ngợi. Đội bóng xứ Vạn đảo vừa có những cá nhân xuất sắc, vừa xây dựng lối chơi tập thể nhuần nhuyễn và biến hóa.

Với những gì đã và đang thể hiện, tuyển Indonesia sẽ mang tới thách thức cực lớn cho Việt Nam và Thái Lan tại SEA Games 33 diễn ra tháng 12 tới. Cuộc đua tới tấm HCV môn futsal nam hứa hẹn sẽ trở nên vô cùng khó lường.