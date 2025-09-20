Kém tuyển Việt Nam 3 điểm, tuyển Trung Quốc dễ bị loại sớm tại giải châu Á

Với lợi thế sân nhà ở vòng loại, đội tuyển futsal Trung Quốc tràn đầy quyết tâm hướng đến mục tiêu giành vé dự VCK Futsal châu Á 2026. Nhưng đội bóng xứ tỷ dân đã phải nhận “gáo nước lạnh” ngay trong trận ra quân.

Đối đầu với Lebanon, tuyển Trung Quốc tự tin chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. 2 đội tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn ở tốc độ cao. Tới phút thứ 8, sai lầm khiến cho tuyển Trung Quốc phải nhận bàn thua.

Gần như toàn bộ các cầu thủ chủ nhà bị hút vào cánh phải, để cho Mustafa Rhyem nhận bóng thoải mái bên cánh trái và dễ dàng đánh bại thủ môn, đưa Lebanon dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, tuyển Trung Quốc nỗ lực dồn lên. Tuy nhiên, các chân sút đội chủ nhà không thể hiện được sự sắc bén trước khung thành đối phương. Tấn công nhưng không thể ghi bàn, đội bóng xứ tỷ dân phải trả giá.

Phút 36, trong tình huống đá phạt góc, Mohamad Ossman nâng tỉ số lên 2-0. Toàn bộ đội hình tuyển Trung Quốc lui về nhưng lại kèm người thiếu tỉnh táo, để một mình Ossman thoát xuống đệm bóng vào lưới ở cự li gần.

Tuyển Trung Quốc (áo đỏ) để thua 1-2 trước Lebanon

Những phút cuối, tuyển Trung Quốc có được 1 bàn thắng. Nhưng chừng đó là không đủ để đội chủ nhà tránh khỏi thất bại chung cuộc 1-2 trước Lebanon.

Với trận thua này, tuyển Trung Quốc tạm xếp thứ ba bảng E vòng loại Futsal châu Á 2026 với 0 điểm và hiệu số -1. 2 đội dẫn đầu bảng lúc này là Việt Nam (3 điểm, hiệu số +8) và Lebanon (3 điểm, hiệu số +1).

Điều lệ vòng loại quy định đội nhất bảng giành vé vào thẳng VCK Futsal châu Á, đội nhì bảng sẽ so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác để tranh vé vớt. Với tình thế lúc này, tuyển Trung Quốc đang có nguy cơ cao không thể vượt qua vòng loại.

Ở lượt trận tiếp theo, đội bóng xứ tỷ dân sẽ chạm trán tuyển Việt Nam vào lúc 18h30 ngày 22/9 (giờ Việt Nam). Còn vào lúc 14h30 cùng ngày, tuyển Lebanon sẽ so tài với Hong Kong (Trung Quốc).