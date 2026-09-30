Thắng “siêu nghẹt thở” 9-8 ở loạt luân lưu, Nhật Bản vào chung kết ASIAD

Trận bán kết giữa U23 Nhật Bản gặp Uzbekistan đã diễn ra căng thẳng hơn cả những gì người hâm mộ tưởng tượng.

Trận đấu giữa U23 Nhật Bản vs Uzbekistan quả là cuộc chiến của kẻ tám lạng, người nửa cân. Dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, Nhật Bản chủ động dâng cao tấn công ở những phút đầu tiên. Dù vậy, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại thuộc về Uzbekistan.

Sự nguy hiểm của Uzbekistan được thể hiện bằng việc họ sớm có bàn mở tỷ số ở phút 8. Bakhromov đệm bóng cận thành ghi bàn cho U23 Uzbekistan. Đây là pha chuyển trạng thái tấn công cực hay của U23 Uzbekistan. Họ thực hiện tình huống chồng biên hợp lý, sau đó thực hiện đường căng ngang và Bakhromov kết thúc gọn gẽ tình huống.

Sau khi để Uzbekistan vượt lên, cầm bóng nhiều nhưng gặp bế tắc ở những tình huống triển khai tấn công. Đây là lý do hiệp 1 khép lại mà đội chủ nhà không tìm được bàn gỡ.

Thời điểm sau giờ nghỉ, Nhật Bản dồn lên mạnh mẽ với hy vọng lội ngược dòng. Đội chủ nhà tạo ra khá nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ môn Uzbekistan quá xuất sắc, liên tục cản phá thành công.

Đến phút 87, Nhật Bản vẫn không thể tìm bàn gỡ. Tưởng chừng đội chủ nhà sẽ phải nếm trái đắng thì đến phút 88, “Samurai xanh” sau nhiều nỗ lực cũng có được bàn gỡ rất quý giá. Ishibashi toả sáng với cú đánh đầu tung lưới U23 Uzbekistan.

Trận đấu của U23 Nhật Bản diễn ra quá căng thẳng.

Sau bàn gỡ này, hai đội kéo nhau vào hiệp phụ. Đây là thời điểm mà căng thẳng tiếp tục được đẩy lên cao hơn. Nhật Bản vẫn chủ động tấn công còn Uzbekistan co về phòng ngự. Nhật Bản tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, trong đó một lần đưa bóng dội cột dọc khung thành. Tuy nhiên, may mắn không đứng về phía đội chủ nhà.

Hết 2 hiệp phụ, Nhật Bản không thể ghi được bàn. Hai đội phải kéo nhau vào loạt luân lưu cân não. Lúc này, kịch tính mới được đẩy lên cao nhất. Nhưng, cuối cùng, Nhật Bản giành chiến thắng với tỷ số luân lưu 9-8.

Với chiến thắng quá nghẹt thở, Nhật Bản tiến vào chung kết gặp Hàn Quốc. Trong khi đó, Uzbekistan sẽ gặp Trung Quốc để tranh hạng ba tại ASIAD 2026.