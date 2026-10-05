Thắng sát nút, Jaecoo J5 giành giải ‘Xe mới trang bị nổi bật của năm’ tại CCA 2026

Kém Lynk & Co 900 1,2 điểm ở vòng chấm của Hội đồng Thẩm định chuyên môn, Jaecoo J5 lội ngược dòng nhờ điểm bình chọn tối đa từ cộng đồng. Mẫu SUV cỡ B giành chiến thắng với 3,67 điểm, chỉ hơn đối thủ 0,06 điểm, khoảng cách hẹp nhất trong các hạng mục xe được công bố bảng điểm tại CCA 2026.

Nếu có một hạng mục khiến ban tổ chức Car Choice Awards 2026 phải chờ đến phút cuối mới biết kết quả, đó là "Xe mới trang bị nổi bật của năm". Hai mẫu xe dẫn đầu đại diện cho hai cách tiếp cận gần như đối lập. Lynk & Co 900 là SUV cỡ lớn, mang theo danh sách trang bị của một mẫu xe cao cấp. Jaecoo J5 là SUV đô thị cỡ B, đưa những tiện nghi vốn thuộc về phân khúc trên xuống tầm giá dưới 800 triệu đồng.

Hội đồng chuyên môn nghiêng về cách tiếp cận thứ nhất, còn người dùng chọn cách tiếp cận thứ hai. Phiếu bầu của cộng đồng chiếm 30% tổng điểm, và lần này đã quyết định người thắng cuộc.

Kết quả được công bố tối 4/10 tại Gala trao giải Car Choice Awards 2026, diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội. Đêm Gala khép lại mùa giải thứ năm của chương trình, với chủ đề "Shaping The Next Drive – Kiến tạo chuẩn mực mới" và triết lý "Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất". Tổng cộng 15 giải thưởng đã được trao cho các mẫu xe, sự kiện và nội dung nổi bật của ngành ô tô trong năm.

Điểm chung cuộc của mỗi hạng mục được tính từ hai nguồn. Hội đồng Thẩm định chuyên môn chiếm 70%, gồm các chuyên gia, nhà báo, KOL và KOC trong ngành ô tô, đánh giá qua hai vòng. Bình chọn của cộng đồng chiếm 30% còn lại.

Lynk & Co 900 nhận 4,3 điểm Hội đồng, mức cao nhất hạng mục và cũng là một trong những điểm chuyên môn cao nhất mùa giải. Jaecoo J5 chỉ đứng thứ ba ở phần này với 3,1 điểm, sau cả Geely EX2. Nhưng với 5,0 điểm bình chọn, gấp 2,5 lần Lynk & Co 900, J5 đã san lấp khoảng cách và vượt lên ở kết quả chung cuộc.

Mẫu xe Điểm Hội đồng (70%) Điểm bình chọn (30%) Điểm chung cuộc Jaecoo J5 3,1 5,0 3,67 Lynk & Co 900 4,3 2,0 3,61 Geely EX2 3,5 3,0 3,35 Omoda C5 1,6 4,0 2,32 Lynk & Co 02 2,5 1,0 2,05



Ông Dương Đăng Quang - chuyên gia thử nghiệm xe, và ông Vũ Tấn Công - Nguyên Tổng Thư ký VAMA trao cúp và bằng cho ông Nguyễn Mạnh Đức - Giám đốc Kinh doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Mạnh Đức – Giám đốc Kinh doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vui khi Jaecoo J5 được ghi nhận ở hạng mục Xe mới trang bị nổi bật của năm, bởi đây cũng chính là giá trị mà chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng: nhận được nhiều hơn trong tầm giá.

Jaecoo J5 được giới thiệu tại Việt Nam với ba lựa chọn hệ truyền động gồm xăng, Super Hybrid và thuần điện, trong khoảng giá 500–800 triệu đồng. Tuy nhiên, điều chúng tôi hướng tới không phải là một danh sách trang bị thật dài, mà là những công nghệ thực sự hữu ích trong quá trình sử dụng. Từ hệ thống treo sau đa liên kết trên cả ba phiên bản, đến các tính năng nổi bật như hệ thống ADAS, camera 540° HD, đến ứng dụng quản lý xe thông minh T-Box, giúp khách hàng tương tác và quản lý chiếc xe thuận tiện hơn.

Đặc biệt với J5 EV, khách hàng còn có lựa chọn bộ sạc 4-trong-1, tích hợp sạc cố định 7 kW, sạc di động 3,5 kW, V2L và V2V, giúp chủ động hơn trong nhiều tình huống sử dụng xe điện.

Với J5, chúng tôi mong muốn công nghệ không chỉ để tạo ấn tượng trên thông số, mà phải mang lại sự tiện lợi, trải nghiệm và an tâm thực sự trong cuộc sống hằng ngày. Đó cũng là giá trị Omoda & Jaecoo sẽ tiếp tục theo đuổi trong những sản phẩm dành cho khách hàng Việt Nam.”

Hạng mục "Xe mới trang bị nổi bật của năm" vinh danh mẫu xe mới mang đến danh sách tiện nghi, công nghệ và an toàn vượt trội so với mặt bằng chung trong phân khúc của mình. Điều được đánh giá không phải là xe có nhiều trang bị nhất tuyệt đối, mà là xe mang lại nhiều giá trị nhất so với số tiền khách hàng bỏ ra.

Jaecoo J5 có giá niêm yết từ 599 triệu đồng. Xe là mẫu đầu tiên được Omoda & Jaecoo Việt Nam lắp ráp tại nhà máy liên doanh với Geleximco ở Hưng Yên. J5 cũng là một trong số ít mẫu xe tại Việt Nam có đủ ba lựa chọn hệ truyền động: máy xăng 1.5L tăng áp 145 mã lực, hybrid SHS-H 221 mã lực và thuần điện 208 mã lực.

Với kích thước 4.380 x 1.860 x 1.650 mm, J5 thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ B. Tuy vậy, trang bị của xe vượt xa mặt bằng chung phân khúc. Khoang cabin nổi bật với các màn hình kích thước lớn, gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm, cùng cửa sổ trời toàn cảnh.

Ở các bản cao SHS-H Flagship và EV Flagship, J5 được trang bị 6 túi khí, 18 tính năng hỗ trợ lái ADAS và camera 540 độ. Đây là những trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu SUV cỡ C hoặc cao hơn. Đi kèm là chính sách bảo hành động cơ 10 năm hoặc 1 triệu km cho bản xăng và hybrid. Riêng bản thuần điện được bảo hành pin cao áp 8 năm hoặc 160.000 km.

Chiến thắng ở hạng mục này đánh dấu cú đúp của Jaecoo J5 tại CCA 2026. Trước đó, phiên bản J5 SHS-H đã được vinh danh ở hạng mục "Xe hybrid mới của năm – Hạng phổ thông".

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026