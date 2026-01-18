Thắng nghẹt thở, U23 Hàn Quốc tiến vào bán kết, mở ra khả năng gặp U23 Việt Nam

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, trận đấu giữa U23 Hàn Quốc gặp Australia ở tứ kết giải châu Á đã diễn ra theo kịch bản đầy căng thẳng và kịch tính.

Thống kê cho thấy trong suốt 90 phút, Australia kiểm soát bóng 45%, tung ra tổng cộng 8 pha dứt điểm, trong đó 3 trúng đích, trong khi Hàn Quốc có chỉ số sít sao với 9 pha dứt điểm, 4 trúng đích.

Thời điểm đầu trận, hai đội tạo ra thế trận đôi công cực kỳ hấp dẫn, với những đường chuyền dài vượt tuyến tận dụng tốc độ của các tiền đạo.

Đến phút 21, Hàn Quốc đã ghi bàn mở tỷ số nhờ một bàn thắng đẳng cấp. Bắt nguồn từ đường chuyền dài chính xác của đồng đội, Ga-On phá bẫy việt vị băng xuống tâng bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn U23 Australia.

Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ U23 Australia đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ. Tuy vậy, hàng thủ Hàn Quốc đang thi đấu chắc chắn và kỷ luật.

Phải tới phút 51, những nỗ lực tấn công của Australia mới được đền đáp bằng bàn san bằng tỷ số. Drew chuyền thông minh cho Jovanovic phá bẫy việt vị băng xuống vượt qua cả thủ môn U23 Hàn Quốc rồi đưa bóng vào lưới ở góc hẹp, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hàn Quốc thắng kịch tính để tiến vào bán kết.

Sau khi có bàn gỡ hòa, U23 Australia thi đấu hưng phần và nhiều phen uy hiếp cầu môn đối thủ. Tuy nhiên, họ cũng không đủ khả năng ghi thêm bàn thắng khi hàng phòng ngự Hàn Quốc vẫn thi đấu tốt.

Từ giữa hiệp hai, đôi bên bắt đầu chơi bóng có phần thận trọng hơn, vì chỉ cần sơ xảy có thể bị thủng lưới.

Tưởng chừng hai đội sẽ lại kéo nhau vào hiệp phụ thì bước ngoặt mang tính quyết định đã xảy ra ở phút 88 khi Hàn Quốc có bàn thắng vượt lên. Từ giữa hiệp hai, đôi bên bắt đầu chơi bóng có phần thận trọng hơn, vì chỉ cần sơ xảy có thể bị thủng lưới.

Bàn thắng ở thời điểm nhạy cảm giúp Hàn Quốc mở toang cánh cửa đi tiếp. Trong ít phút còn lại, họ tập trung phòng ngự để bảo toàn tỷ số và toan tính này đã thành công.

Kết thúc trận đấu, Hàn Quốc thắng chung cuộc 2-1. Kết quả này giúp Hàn Quốc vào bán kết đối đầu Nhật Bản, còn Australia chính thức dừng bước.

Cách đây ít ngày, truyền thông Hàn Quốc đã bày tỏ hy vọng rằng đội nhà sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở trận tranh chức vô địch. Giờ đây, cả 2 đội đều đã lọt vào bán kết và khả năng để 2 đội tạo ra trận “chung kết trong mơ” là hoàn toàn có thể xảy ra.