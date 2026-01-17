Báo Trung Quốc ngỡ ngàng khi đội nhà vào bán kết gặp U23 Việt Nam

“U23 Trung Quốc tiến vào bán kết, làm nên lịch sử - Một lần là chưa đủ!”- đây là tiêu đề vừa được trang CZTV của Trung Quốc đăng tải, sau khi đội nhà đánh bại Á quân Uzbekistan ở loạt luân lưu để tiến vào bán kết, chạm trán U23 Việt Nam.

Trang CZTV bất ngờ với cách mà đội nhà “làm nên lịch sử”, lần đầu tiên lọt vào bán kết giải châu Á:

“Sau 120 phút thi đấu quyết liệt và loạt sút luân lưu đầy kịch tính, U23 Trung Quốc đã đánh bại Uzbekistan với tỷ số 4-2 trên chấm phạt đền, một lần nữa làm nên lịch sử và tiến vào bán kết Cúp bóng đá U23 châu Á!

Đây là lần đầu tiên sau 22 năm kể từ năm 2004, U23 Trung Quốc lọt vào bán kết một giải đấu châu Á.

Trước trận đấu này, hai đội có lịch sử hoàn toàn khác biệt. Uzbekistan là một cường quốc truyền thống tại giải đấu này. Trong bốn kỳ Asian Cup U23 gần đây, Uzbekistan đã giành chức vô địch một lần, về nhì hai lần và lọt vào bán kết một lần, cho thấy ưu thế rõ rệt về sức mạnh và kinh nghiệm tổng thể.

Nhìn vào trận đấu này, mặc dù U23 Trung Quốc không có tỷ lệ kiểm soát bóng cao hay nhiều cú sút, các cầu thủ đã kiên trì đến cùng trước những đợt tấn công liên tục của đối thủ. Loạt sút luân lưu không chỉ kiểm tra kỹ năng của họ mà còn cả sự tập trung và khả năng chịu đựng áp lực. Việc đội bóng này có thể giữ bình tĩnh trong thời điểm quan trọng như vậy cho thấy tinh thần thi đấu của họ đã đủ trưởng thành”.

U23 Trung Quốc có trận đấu xuất sắc trước Uzbekistan.

Trang CZTV ca ngợi thủ môn Li Hao, người hùng của trận đấu, đồng thời kỳ vọng U23 Trung Quốc sẽ giành chiến thắng trước U23 Việt Nam ở bán kết.

“Dĩ nhiên, cầu thủ không thể thiếu nhất trong trận đấu này là thủ môn Li Hao. Thủ môn người Trung Quốc đã thực hiện một số pha cứu thua xuất sắc trong thời gian thi đấu chính thức và cũng cản phá thành công một quả phạt đền trong loạt sút luân lưu.

Tiếp theo, U23 Trung Quốc sẽ đối mặt với thử thách mới ở bán kết gặp Việt Nam, đội đã thắng cả bốn trận đấu của họ tại giải châu Á lần này. Nhưng trước mắt, hãy tận hưởng trọn vẹn chiến thắng này. Sự tự tin và dũng khí có được từ chiến thắng đêm nay sẽ là động lực mạnh mẽ nhất để họ tiếp tục tiến về phía trước.

Làm nên lịch sử một lần là chưa đủ! Có lẽ chúng ta có thể kỳ vọng nhiều hơn thế nữa từ họ!”.

Trong khi đó, trang Sohu đặt dòng tít: “Hãy chứng kiến lịch sử! U23 Trung Quốc tiến vào bán kết Asian Cup, nơi họ sẽ đối đầu với Việt Nam”.

“Tối nay, vòng tứ kết giải U23 châu Á, U23 Trung Quốc đã xuất sắc đánh bại Uzbekistan để tiến vào bán kết, nơi họ sẽ đối đầu với Việt Nam.

U23 Trung Quốc đã đạt được thành tích tốt nhất tại giải đấu khi lọt vào tứ kết, và giờ đây họ lại một lần nữa làm nên lịch sử”- Sohu ca ngợi.

U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Việt Nam ở bán kết.

Trang China Youth Daily lại đặt dòng tít: “Chúng ta đã vào đến vòng bán kết!”.

China Youth Daily bày tỏ sự háo hức trước kịch bản đội nhà chạm trán U23 Việt Nam ở vòng bán kết. Hãng truyền thông này cũng không quên nhắc lại chiến tích của Đình Bắc và các đồng đội.

“Trong trận tứ kết Giải vô địch U23 châu Á 2026 vừa kết thúc, đội tuyển bóng đá nam U23 Trung Quốc đã đánh bại đội tuyển U23 Uzbekistan hùng mạnh với tỷ số 4-2 trong loạt sút luân lưu, qua đó giành quyền vào bán kết.

Trong trận đấu này, U23 Trung Quốc duy trì chiến thuật phản công phòng ngự chặt chẽ, giữ vững hàng phòng thủ chất lượng cao trước những đợt tấn công không ngừng nghỉ của Uzbekistan. Thủ môn Li Hao đã thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp đội nhà cầm hòa 0-0 trên loạt sút luân lưu. Liu Haofan, Peng Xiao, Xiang Yuwang và Wang Bohao mỗi người ghi một bàn thắng từ chấm phạt đền, nhưng Li Hao một lần nữa thể hiện tài năng xuất chúng của mình khi cản phá thành công quả phạt đền thứ tư của Uzbekistan. Cuối cùng, Trung Quốc đã giành chiến thắng 4-2 trước Uzbekistan trong loạt sút luân lưu.

U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Việt Nam ở vòng bán kết. Ở trận tứ kết trước đó, U23 Việt Nam đã ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ, qua đó đánh bại đội tuyển UAE với tỷ số 3-2”.

Theo lịch, trận bán kết giữa U23 Việt Nam gặp Trung Quốc sẽ diễn ra vào tối 20/1 tới.