Thắng nghẹt thở phút 90+4, ĐT Campuchia rộng cửa vào chung kết FIFA ASIAN Cup

Trọng tài đã rút thẻ đỏ với cầu thủ Myanmar rồi huỷ quyết định, song điều này cũng không ngăn được chiến thắng cho tuyển Campuchia.

Đúng như dự đoán, trận đấu giữa hai đội Campuchia gặp Myanmar ở bảng B hạng Division 2, FIFA ASEAN Cup, đã diễn ra vô cùng căng thẳng, khi hai đội thi đấu giằng co đầy quyết liệt cho tới khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Đây là trận đấu vô cùng quan trọng, mang tính quyết định trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B.

Campuchia là đội lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng (56% so với 44%), thực hiện tới 12 pha dứt điểm trong đó có 2 lần trúng đích, còn Myanmar chỉ đạt 1 nửa với 6 cú sút trong đó có 1 lần trúng đích.

Ngay phút thứ 3, tuyển Myanmar đã đưa được bóng vào lưới Campuchia, nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng vì xác định Hein Htet Aung rơi vào thế việt vị.

Sau tình huống này, tuyển Campuchia mau chóng tung đòn đáp trả, tạo ra thế trận giằng co rất quyết liệt. Trong hiệp 1, Myanmar tạo được cơ hội rõ rệt hơn nhưng các chân sút của họ không đủ sắc để chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng.

Hai đội cầm chân nhau sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận càng trở nên căng thẳng khi Campuchia dâng lên tấn công nhiều hơn. Khá nhiều thời điểm, trận đấu phải gián đoạn bởi các pha va chạm của cầu thủ 2 bên.

Giữa hiệp đấu, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp với Wai Lin Aung sau một pha cao chân với cầu thủ Campuchia. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài thay đổi quyết định, rút thẻ đỏ mà chỉ phạt thẻ vàng.

Trận đấu diễn ra rất căng thẳng.

Thế trận giằng co kéo dài tới hết 90 phút, nhưng không đội nào có thể ghi bàn dù tạo ra cơ hội. Trọng tài cho hiệp đấu được bù giờ tới 10 phút và ở phút bù giờ thứ 4, Campuchia đã có bàn thắng rất quý giá xuất phát từ sự toả sáng cá nhân.

Kakada nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm căng vào góc xa, khiến thủ môn Myanmar bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số 1-0 chung cuộc cho Campuchia.

Với kết quả này, Campuchia tạm leo lên đứng đầu bảng B với 3 điểm sau 1 lượt trận. Trong khi đó, Myanmar đã đá 2 trận, có 3 điểm nhưng phải xếp dưới do kém Campuchia về thành tích đối đầu. Gần như chắc chắn Myanmar sẽ không có cơ hội chiếm lại ngôi đầu bảng.

Tại FIFA ASEAN Cup, Division 2 được tổ chức theo thể thức vòng bảng, với các đội được chia thành hai bảng và thi đấu để xác định những đội giành quyền vào chung kết. Vì vậy, mỗi trận đấu đều có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu. Với Campuchia, chiến thắng trước Myanmar giúp họ nắm lợi thế rõ rệt khi chỉ còn một trận gặp Timor-Leste. Nếu bảo toàn được vị trí số một bảng B, Campuchia sẽ có cơ hội cạnh tranh danh hiệu Division 2, trong khi Myanmar gần như đã tự đánh mất quyền tự quyết.

Lượt cuối, chỉ cần không để thua Timor-Leste, Campuchia sẽ chính thức đứng đầu bảng B. Sau màn trình diễn cho thấy sự lì lợm và khả năng tận dụng cơ hội ở thời điểm quyết định, Campuchia đang đứng trước cơ hội tiến thêm một bước để cạnh tranh chức vô địch Division 2.

Theo lịch thi đấu, Campuchia sẽ gặp Timor-Leste vào ngày 30/9.