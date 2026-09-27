Dính thẻ đỏ, tuyển Việt Nam thua đau tuyển Trung Quốc ở giải quốc tế

Tuyển trẻ Việt Nam đã phải nhận thêm một thất bại ở giải CFA Team China 2026 trước chủ nhà Trung Quốc.

Chiều 27/9, U16 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai tại giải CFA Team China 2026 gặp chủ nhà Trung Quốc. Đúng như dự đoán, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã gặp rất nhiều khó khăn dù đã thực hiện một số thay đổi về nhân sự so với trận thua Australia.

U16 Trung Quốc là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút thứ 27, Chen Zhengfei đột phá vào vòng cấm và Wang Tingmingguang bị phạm lỗi. Trọng tài đã quyết định thổi phạt đền. Chen Zhengfei thực hiện quả phạt đền và sút vào góc trên bên phải khung thành, nhưng thủ môn Việt Nam đã cản phá thành công. Sau đó Peng Xianchen tung cú sút bồi nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Tình huống bỏ lỡ của cầu thủ Trung Quốc.

Về phía U16 Việt Nam, các cầu thủ đã phòng ngự kiên cường và cầm chân được đối thủ trong hơn 2/3 thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy đến ở phút 69. Đội tuyển U16 Trung Quốc có cơ hội đá phạt góc, và Ji Zhenghao đã đánh đầu vào lưới ở cột xa, giúp đội tuyển U16 Trung Quốc dẫn trước Việt Nam với tỷ số 1-0.

Bàn thắng của U16 Trung Quốc.

Bàn thắng của đội chủ nhà càng khiến U16 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Đến phút thứ 80, cầu thủ số 11 Hoàng Trung Anh của U16 Việt Nam còn đã phạm lỗi thô bạo khi giẫm lên Li Yuxuan và nhận thẻ vàng thứ hai trong trận đấu, dẫn đến việc anh bị truất quyền thi đấu.

Cầu thủ Việt Nam bị thẻ đỏ.

Với việc đá thiếu người ở những phút còn lại, U16 Việt Nam dù nỗ lực song không thể ghi được bàn gỡ. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho U16 Trung Quốc.

Như vậy, U16 Việt Nam đã phải nhận 2 thất bại ở giải CFA Team China 2026. Vào ngày 30/9, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đá trận lượt cuối gặp U16 Kyrgyzstan.