HLV Trung Quốc thừa nhận “rất thất vọng” và may mắn khi thắng ĐT Việt Nam ở hiệp phụ

HLV tuyển Trung Quốc không hề hài lòng hay vui vẻ gì dù đội nhà vượt qua tuyển Việt Nam ở tứ kết ASIAD.

Tại bán kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026, tuyển Trung Quốc dù được đánh giá cao hơn rất nhiều song phải chờ tới hiệp phụ thứ 2 mới đánh bại được tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 1-0. Đây là điều bất ngờ, không nhiều người nghĩ tới bởi ở 2 lần giao hữu gần nhất, tuyển nữ Việt Nam đã dễ dàng thua Trung Quốc 1-6 và 0-3.

Sau trận tứ kết ASIAD, HLV Ante Milicic bên phía Trung Quốc thừa nhận ông “rất thất vọng” khi đội nhà phải chờ tới hiệp phụ thứ 2 mới ghi được bàn vào lưới tuyển nữ Việt Nam. Nhà cầm quân này cho rằng đáng lẽ ra, đội nhà cần phải định đoạt trận đấu, giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức.

"Dù sao thì, quả thực rất đáng thất vọng vì lẽ ra chúng tôi phải ghi bàn sớm hơn trong 90 phút, nhưng chúng tôi đã không thể. May mắn thay, cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng", HLV Milicic nói.

HLV Trung Quốc không hài lòng dù thắng ĐT nữ Việt Nam.

Khi bàn về vấn đề khả năng dứt điểm, HLV Milicic cho rằng đó không phải là vấn đề tâm lý, bởi các cầu thủ luôn tìm được vị trí thuận lợi và tạo ra nhiều cơ hội tốt. Ông cho rằng nguyên nhân là do tình trạng hiện tại của giải bóng đá nữ trong nước có dấu hiệu xuống cấp.

"Có bao nhiêu cầu thủ trong số này đã ghi bàn ở các giải đấu cấp câu lạc bộ? Ở giải quốc nội, vị trí tấn công nào bị chi phối bởi các cầu thủ nước ngoài? Trong đội tuyển quốc gia của tôi, không có cầu thủ nào ghi được số bàn thắng hai chữ số ở giải quốc nội. Do đó, rất khó để giải quyết tận gốc vấn đề này trong thời gian ngắn."

Với việc thắng tuyển Việt Nam để vào bán kết, tuyển nữ Trung Quốc sẽ phải đối đầu với ứng viên vô địch Triều Tiên. Cùng với chủ nhà Nhật Bài thì Triều Tiên là 1 trong 2 đội được đánh giá mạnh nhất ở châu lục thậm chí là một trong những đội mạnh nhất thế giới.

HLV Milicic tỏ rõ sự thận trọng khi nói về trận bán kết bất chấp việc tuyển nữ Trung Quốc từng bất ngờ đánh bại Triều Tiên 2-1 ở giải Asian Cup nữ:

“Triều Tiên chơi cùng một lối bóng đá từ các đội U17 và U20 đến đội tuyển quốc gia. Các đội tuyển U17 và U20 của họ đã nhiều lần vô địch World Cup và Cúp châu Á, chứng tỏ sức mạnh đáng gờm của họ. Vì thất bại ở Cúp châu Á, họ chắc chắn sẽ muốn 'trả thù'. Chúng tôi sẽ xây dựng các kế hoạch chiến thuật, và chúng tôi hiểu rằng trong những trận đấu quan trọng như vậy, thường có rất nhiều điều không chắc chắn."

Tuyển Trung Quốc phải chờ tới hiệp phụ thứ hai mới thắng được tuyển nữ Việt Nam.

Ông Milicic cho biết đội hình của đội tuyển Trung Quốc sẽ có những thay đổi đáng kể so với Asian Cup hồi đầu năm nay. "Thủ môn Chen Chen bị chấn thương trước khi tham dự Asian Games và không thi đấu; Zhang Linyan bị chấn thương trong vòng bảng; Li Qingtong bị chấn thương trong lúc khởi động hôm nay; Wang Aifang bị chấn thương trong trận đấu hôm nay. Wang Yanwen bị treo giò trận tới do tích lũy thẻ vàng. Shao Ziqin chỉ mới trở lại đội tuyển hôm qua và cô ấy không được ra sân nhiều ở Bồ Đào Nha. Chúng tôi phải có nhiều điều chỉnh."

“Điều chúng ta cần làm bây giờ là hồi phục thật tốt. Các trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn, và chúng ta biết đối thủ rất mạnh, nhưng chúng ta không hề sợ hãi hay nao núng. Chúng ta không muốn từ bỏ mục tiêu lọt vào chung kết. Liệu chúng ta có thể đạt được điều đó hay không cuối cùng phụ thuộc vào màn trình diễn của chúng ta trong ngày thi đấu. Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng các cô gái sẽ cống hiến hết mình và không giữ lại điều gì,” HLV Milicic nói.