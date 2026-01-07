Thắng huỷ diệt, U23 Nhật Bản có thể đụng U23 Việt Nam ở tứ kết giải châu Á

Tham dự VCK U23 châu Á 2026, Nhật Bản như thường lệ vẫn chỉ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nằm trong lứa tuổi U21. Tuy nhiên, họ vẫn là nhà đương kim vô địch sở hữu trình độ hàng đầu châu Á, được đánh giá cao hơn hẳn so với U23 Syria ở lượt mở màn bảng B.

Những con số thống kê đã cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của U23 Nhật Bản trước Syria. Đội bóng xứ Phù Tang kiểm soát bóng 55%, thực hiện tới 19 cú dứt điểm trong đó có 9 cú trúng đích, trong khi Syria chỉ 3 pha dứt điểm, 1 trúng đích trong suốt trận đấu.

U23 Nhật Bản sớm cụ thể hoá thế trận áp đảo bằng bàn thắng mở tỷ số rất dễ dàng ngay phút thứ 10 sau pha dứt điểm của Yuto Ozeki.

Tuy nhiên, cơn mưa bàn thắng chỉ diễn ra ở hiệp đấu thứ hai, khi Nhật Bản đã phô diễn sức mạnh tấn công huỷ diệt. Bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Syria. Sau rất nhiều pha dứt điểm, Nhật Bản đã ghi tới 4 bàn thắng nữa, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 5-0.

U23 Nhật Bản quá mạnh so với Syria.

Với chiến thắng cực đậm, Nhật Bản tạm đứng đầu bảng B sau lượt mở màn. Nhà đương kim vô địch gần như chắc chắn sẽ tiến vào tứ kết nhờ đẳng cấp vượt trội so với những đối thủ còn lại ở bảng đấu.

Theo phân nhánh tại giải U23 châu Á, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B, và đội nhất bảng B sẽ gặp nhì bảng A tại vòng tứ kết. Cũng vì thế, khả năng để U23 Việt Nam chạm trán Nhật Bản tại tứ kết là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tất nhiên, U23 Việt Nam vẫn chưa chắc chắn đi tiếp. Toàn đội cần hướng tới kết quả có lợi ở 2 lượt trận tiếp theo, trong đó có trận đấu đầy khó khăn trước chủ nhà Saudi Arabia. Nếu có thể đi tiếp với ngôi đầu, khả năng cao thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ né được đương kim vô địch Nhật Bản ở vòng sau.

U23 Hàn Quốc hoà Iran Tại bảng C được đánh giá là “bảng tử thần”, U23 Hàn Quốc và Iran đã cầm chân nhau 0-0 ở lượt trận đầu tiên. Trong khi đó, cặp đấu còn lại giữa á quân Uzbekistan và Lebanon diễn ra muộn hơn.



