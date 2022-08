Thắng Hà Tĩnh trong trận “thủy chiến”, CLB Sài Gòn thắp lại hy vọng đua trụ hạng

Niềm vui như... trụ hạng của CLB Sài Gòn sau trận đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến trước trận đấu này, bản thân đội Hà Tĩnh cũng chưa an toàn khi đang có 14 điểm trong tay, vẫn còn trong vòng bám đuổi của nhóm sau nên HLV Nguyễn Thành Công đã tung đội hình mạnh nhất ở đội hình xuất phát. Tuy nhiên, thay vì xây dựng lối đá an toàn, chắc chắn thường gặp ở những đội khi so tài với các đối thủ "khát" điểm thì Hà Tĩnh đã khá bất ngờ qua việc vận dụng lối đá tấn công "ăn miếng trả miếng".

Chính lối đá đôi công trên của đội khách đã giúp CLB Sài Gòn dễ đá hơn khi đội bóng này buộc phải sớm lao lên nhằm tìm bàn thắng. Không phải chờ lâu, phút 17, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước từ pha đá phạt 11m của Matheus. Bị dẫn bàn, Hà Tĩnh buộc dâng cao tìm bàn gỡ và sau đó 10 phút, họ đã có bàn gỡ hòa nhưng đến từ pha "lập công" của tiền đạo CLB Sài Gòn. Từ quả tạt bóng ở biên trái của Hà Tĩnh, Đỗ Merlo trong tư thế trống trải đã bật cao đánh đầu giải vây nhưng không như ý, bóng bay vào mép dưới xà ngang tung lưới trong sự bất lực của thủ môn Văn Phong.

Đỗ Merlo có trận đấu đáng nhớ khi ghi bàn cho cả hai đội trong trận này

Trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh, và trước khi hiệp 1 khép lại Đỗ Merlo kịp lập công chuộc tội với bàn thắng nâng tỷ số 2-1 từ pha đánh đầu cận thành. Phút 54, cách biệt được gia tăng cho đội chủ nhà từ cú sút xa đẹp mắt của Hữu Sơn. Những nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại của đội Hà Tĩnh chỉ giúp họ ghi thêm 1 bàn vào phút 67 sau cú sút của Janclesio.

Trận thắng quý giá giúp CLB Sài Gòn thắp lại hy vọng đua trụ hạng

Thua CLB Sài Gòn trong cả hai lần gặp gỡ với cùng tỷ số cao, Hà Tĩnh đã phải trả giá khi bị nhóm đội phía sau áp sát và nguy cơ bị bắt kịp có thể xảy đến bất cứ vòng nào. Với đội chủ nhà, trận thắng này dù chưa giúp CLB Sài Gòn thoát khỏi vị trí cuối bảng nhưng cũng đã thu hẹp khoảng cách với đội đứng phía trước mình là CLB TPHCM chỉ còn 2 điểm.

Kết quả khá phấn khởi cho thầy trò GĐKT Lê Huỳnh Đức khi ở vòng đấu tới, CLB TPHCM sẽ gặp chính Nam Định nên thời cơ thoát vị trí chót bảng khá rộng với họ.