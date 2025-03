Thang Duy tuyên bố chấn động về Kim Soo Hyun trước mặt phóng viên

Nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi nữ diễn viên mới 15 tuổi đã liên tục chiếm sóng mạng xã hội suốt 1 tuần trở lại đây. Bên cạnh động thái của Kim Soo Hyun, truyền thông cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới những nhân vật được cho là có mối liên hệ với nam tài tử giữa ồn ào tình ái. Và Thang Duy cũng không ngoại lệ khi cô từng xuất hiện trong cùng khung hình với Kim Soo Hyun.

Tới tối 17/3, tờ Sohu đưa tin, phóng viên Hong Kong (Trung Quốc) đã đặt câu hỏi về Kim Soo Hyun trong cuộc phỏng vấn ngắn với Thang Duy tại Lễ trao giải Giải Thưởng Điện Ảnh Châu Á mới đây: "Cô có quan tâm tới vụ việc ồn ào của Kim Soo Hyun trong thời gian gần đây không?". Thang Duy liên đáp lại rằng: "Tôi cũng không để ý lắm đâu. Hình như trước đó cậu ấy (Kim Soo Hyun) từng tới buổi công chiếu phim của tôi. Tôi từng gặp cậu ấy rồi, nhưng thực ra tôi không quen biết cậu ấy đâu".

Thang Duy tuyên bố không quen biết Kim Soo Hyun

Trước đó, Thang Duy - Kim Soo Hyun từng vài lần xuất hiện trong cùng khung hình. Họ đã chụp hình chung tại lễ trao giải Baeksang 2024

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đã thảo luận sôi nổi xung quanh phát biểu mới đây của đại hoa đán Thang Duy. Theo Weibo, nhiều khán giả chê trách phóng viên Hong Kong (Trung Quốc) vì đưa ra câu hỏi kém duyên, lôi cả Thang Duy - mỹ nhân vốn chẳng hề liên quan tới Kim Soo Hyun và ồn ào tình ái của nam diễn viên này. Đông đảo netizen tin rằng Thang Duy không quen biết Kim Soo Hyun, bởi lẽ trong những hình ảnh chụp chung của 2 ngôi sao ngày trước còn có sự xuất hiện của nhiều nhân vật khác. Còn khoảnh khắc Thang Duy - Kim Soo Hyun xuất hiện trong cùng khung hình ở Baeksang năm ngoái cũng không thể chứng minh cô quen biết đàn em, bởi chính nam tài tử được cho là đã chủ động xin chụp ảnh cùng.

Trước đó, 1 số ngôi sao đã có động thái đáng chú ý dành cho Kim Soo Hyun giữa tâm bão lùm xùm. Mới đây, Ngu Thư Hân đã thẳng tay bỏ theo dõi Kim Soo Hyun trên Instagram dù trước đó cô từng liên tục bày tỏ lòng mến mộ dành cho nam tài tử xứ Hàn. Trong khi đó, mỹ nhân Seol In Ah (phim Hẹn Hò Chốn Công Sở) cũng vừa hủy theo dõi toàn bộ thành viên trực thuộc Gold Medalist - công ty do Kim Soo Hyun sáng lập. Từ đây, nghi vấn nữ diễn viên sắp rời bỏ, tháo chạy khỏi công ty của sao nam Queen of Tears đã xuất hiện rầm rộ khắp mạng xã hội xứ củ sâm.

Ngu Thư Hân bỏ theo dõi Kim Soo Hyun sau ồn ào