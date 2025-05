Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì buổi lễ. Ảnh: Lam Thanh/ANTĐ.

Ngày 29/5, Công an TP Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ và thăng cấp bậc hàm , nâng lương năm 2025 cho cán bộ, chiến sỹ. Tại buổi lễ, trước khi công bố các quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương, Ban tổ chức đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, thực hiện Luật CAND, trên cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, ngày 16/5/2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng.

Cùng với đó, trên cơ sở đề nghị của Công an TP Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã đồng ý và Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đối với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky.

Tại buổi lễ, Công an TP Hà Nội công bố quyết định thăng cấp bậc hàm nâng lương cho đại diện cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội.

Cụ thể, qua quá trình rà soát, năm 2025, trong toàn Công an TP Hà Nội có 5.645 cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, được cấp có thẩm quyền ký quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương. Trong đó, có 7 người được thăng cấp bậc hàm Đại tá, 7 người được thăng cấp bậc hàm Thượng tá và 9 người được thăng cấp bậc hàm Trung tá, Thiếu tá trước niên hạn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Lam Thanh/ANTĐ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ, công tác chăm lo chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ nói chung và công tác thăng cấp, nâng lương nói riêng là việc làm thường xuyên, định kỳ hàng năm, luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố quan tâm, chú trọng.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội coi đây là một nội dung quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên CBCS các đơn vị yên tâm công tác, nhất là trong bối cảnh vừa qua, CATP thực hiện mô hình không tổ chức Công an cấp huyện và sắp tới là sáp nhập, hợp nhất Công an cấp xã theo địa giới hành chính.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, trong niên hạn vừa qua, từ các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trong Công an thành phố đều đã nỗ lực rèn luyện phấn đấu trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, cấp bậc hàm, mức lương được hưởng càng cao thì trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ càng phải lớn lao và nặng nề hơn, chất lượng, hiệu quả công việc, yêu cầu nhiệm vụ công tác càng phải nâng lên, tương xứng với cấp bậc hàm và bậc lương mới.