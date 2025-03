Thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động hy sinh khi khống chế đối tượng nguy hiểm

Ngày 4-3, đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định về việc thăng cấp bậc hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ nghĩa vụ (thăng cấp bậc hàm vượt bậc), kể từ ngày 3-3-2025 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật (SN 2001), quê quán: thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú yên; chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hy sinh khi làm nhiệm vụ

Cùng ngày, nhằm động viên, sẻ chia với mất mát lớn lao của gia đình thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND cũng đã ký quyết định hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng cho gia đình thượng sĩ Nhật.

Cũng trong sáng nay, Đoàn lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị địa phương đã đến chia buồn với gia đình thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh đến viếng và chia buồn với gia đình thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật

Trước đó, sau lễ nhập quan, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức nghi thức mặc niệm, phủ cờ "bảo vệ an ninh Tổ quốc" và lễ viếng cho thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật theo chế độ.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, trong lúc cùng đồng đội khống chế đối tượng nguy hiểm tại TP Vũng Tàu, thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã bị đối tượng dùng dao đâm vào vùng ngực. Dù được đưa tới bệnh viện nhưng thượng sĩ Nhật đã không qua khỏi.