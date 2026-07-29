Thắng 7-0 Timor Leste, tại sao đội tuyển Việt Nam chưa được FIFA cộng điểm?

Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa được cộng điểm trên BXH FIFA.

Theo tính toán, với chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, đội tuyển Việt Nam tích lũy thêm được 0,90 điểm trên BXH FIFA. Tuy nhiên, trên hệ thống của FIFA hiện vẫn chưa ghi nhận trận đấu này. Trong khi trận thắng 4-0 Myanmar trước đó đã được ghi nhận và đội tuyển Việt Nam được cộng 1,52 điểm.

Đội tuyển Việt Nam thắng 7-0 Timor Leste trong trận ra quân AFF Cup 2026

Thông báo chính thức từ FIFA cho biết, do AFF Cup 2026 không nằm trong lịch thi đấu quốc tế FIFA Days, các trận đấu sẽ chỉ được tính điểm vào đợt cập nhật tiếp theo. Sở dĩ trận đấu với Myanmar được ghi nhận là do nằm trong đợt cập nhật dữ liệu ngày 20/7 vừa qua (sau trận chung kết World Cup 2026). Còn các trận đấu AFF Cup 2026 dự kiến đến tháng 9 tới mới được tính điểm trên BXH FIFA.

Cũng bởi nằm ngoài lịch FIFA Days, AFF Cup chỉ tính hệ số điểm x5 cho mỗi trận đấu. Đây là hệ số điểm thấp nhất cho các trận đấu quốc tế, thấp hơn cả những trận đấu giao hữu thuộc lịch FIFA (x10). Sắp tới, giải đấu FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 sẽ có hệ số x10.

Với đội tuyển Việt Nam, giải đấu mang về nhiều điểm số nhất thời gian qua là vòng loại Asian Cup 2027 (hệ số x25). Còn giải đấu hứa hẹn những điểm số cao nhất trong thời gian tới là VCK Asian Cup 2027 (các trận đấu vòng bảng và vòng 1/8 có hệ số x35).