Indonesia hưởng lợi nhờ AFC đổi lịch, Việt Nam thiếu vắng 2 nhà vô địch AFF Cup

Tuyển Indonesia hưởng lợi nhờ quyết định của AFC.

Ở cả 3 giải đấu cấp CLB châu Á mùa giải 2026/27 (Cúp C1 - AFC Champions League Elite, Cúp C2 - AFC Champions League Two, Cúp C3 - AFC Challenge League), loạt trận vòng sơ loại đầu tiên đều được ấn định trong 2 ngày 11 và 12/8. Tuy nhiên, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng sơ loại Cúp C2 giữa Persib Bandung (Indonesia) và Manila Digger (Philippines) lại bất ngờ được AFC dời lịch đến ngày 31/8.

Nhờ việc đổi lịch này, nhóm tuyển thủ Indonesia thuộc biên chế Persib Bandung có thể thi đấu tại AFF Cup 2026 mà không lo lắng chuyện trùng lịch thi đấu với CLB. Đáng chú ý, Persib Bandung chính là đội bóng cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho tuyển Indonesia thời điểm hiện tại, bao gồm 7 cái tên: Sandy Walsh, Beckham Putra, Eliano Reijnders, Saddil Ramdani, Thom Haye, Marc Klok, Ragnar Oratmangoen.

5 người trong số này đá chính trong chiến thắng 5-1 của Indonesia trước Campuchia. Sandy Walsh ghi 1 bàn thắng, Thom Haye có 3 đường kiến tạo trong khi Eliano Reijnders cũng có 1 lần tạo điều kiện cho đồng đội lập công. Còn Ragnar Oratmangoen từng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Indonesia trước Việt Nam vào tháng 3/2024.

Thom Haye (số 19) là trụ cột hàng tiền vệ đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2026

Trái với Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ thiếu vắng một số vị trí bởi trùng lịch với vòng sơ loại Cúp C1 châu Á. Cụ thể vào ngày 11/8 tới, CLB CAHN hành quân đến Australia để thi đấu với Adelaide United. Một số tuyển thủ Việt Nam từng góp mặt trong đợt tập trung ĐTQG tháng 3/2026 như Filip Nguyễn, Đình Trọng hay Cao Pendant Quang Vinh đã hội quân cùng CLB CAHN và không thi đấu ở AFF Cup 2026.

Đình Trọng và Filip Nguyễn từng cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup trong quá khứ

CLB CAHN là đội bóng Việt Nam đầu tiên thi đấu tại Cúp C1 châu Á kể từ khi giải đấu được vận hành dưới cái tên mới AFC Champions League Elite. Nếu đánh bại Adelaide United, thầy trò HLV Mano Polking sẽ tiến vào vòng bảng. Còn nếu để thua, đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ chuyển xuống thi đấu ở Cúp C2.