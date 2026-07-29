FIFA gây ngỡ ngàng, xếp đội hạng 198 thế giới vào chung bảng Việt Nam, Thái Lại tại ASEAN Cup 2026

Đội bóng này có thứ hạng còn thấp hơn cả tuyển Brunei, nhưng lại bất ngờ được thi đấu tại hạng 1 của FIFA ASEAN Cup 2026.

Vào trưa nay, kết quả bốc thăm chia bảng FIFA ASEAN Cup 2026 đã được công bố. Giải đấu được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 và Division 2.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng Pakistan, Thái Lan và Philippines. Bảng A Division 1 gồm Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Tại Division 2, bảng A có Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar và Brunei; bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste. Các trận đấu của Division 1 sẽ diễn ra tại Indonesia, trong khi Division 2 được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc).

Ảnh: VFF

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu bóng đá quốc tế quy mô khu vực lần đầu tiên do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với giải vô địch Đông Nam Á truyền thống (AFF Cup).

Bên cạnh các đội tuyển thuộc AFF, giải đấu năm nay có thêm 3 đội khách mời là Ấn Độ, Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên việc Pakistan được FIFA xếp vào Division 1 khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Đội bóng này hiện chỉ xếp hạng 198 thế giới, chỉ xếp trên Timor Leste (hạng 201) và đứng dưới tất cả các đội còn lại của Division 2.

Điều này khiến dư luận lo ngại việc chất lượng giải đấu bị ảnh hưởng, khi trình độ của Pakistan khá lép vế so với các đội nhóm 1. Còn nhớ tại vòng loại Asian Cup 2027, đội bóng này thắng Campuchia 1-0 sau hai lượt trận ở vòng sơ loại, nhưng sau đó ở vòng loại cuối cùng chỉ có được 2 điểm nhờ 2 trận hòa Afghanistan, còn lại thua 4 trận trước Myanmar và Syria.

Đáng chú ý, Myanmar - đội đã thắng Pakistan cả 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027, hơn đối thủ tới 40 bậc trên bảng xếp hạng thế giới - lại phải chơi ở Division 2 của FIFA ASEAN Cup 2026.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng E vòng loại Asian Cup 2027.

Giải đấu diễn ra trong khung lịch FIFA Days từ ngày 24/9 đến 3/10/2026, tạo điều kiện để các đội tuyển quốc gia triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đồng thời, kết quả các trận đấu cũng sẽ được tính điểm trên Bảng xếp hạng FIFA theo hệ số của các trận đấu thuộc FIFA Days.

Theo thông báo của FIFA, lịch thi đấu chính thức và Điều lệ giải sẽ được công bố trong thời gian tới. Hiện các Liên đoàn thành viên đang triển khai các thủ tục đăng ký tham dự theo hướng dẫn của FIFA để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi giải đấu khởi tranh.