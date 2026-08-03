Thắng 6-1, Thái Lan vượt qua tuyển Việt Nam để chiếm ngôi đầu BXH

Tuyển Thái Lan đã tạo ra cơn mưa bàn thắng trên sân nhà, qua đó thị uy sức mạnh trước trận gặp tuyển Việt Nam.

Tối 2/8, tuyển futsal Thái Lan có trận đấu thứ hai tại giải Continental Futsal Championship 2026 trên sân nhà, chạm trán Afghanistan.

Với vị thế của đội sở hữu đẳng cấp thế giới, có trình độ hàng đầu châu Á, tuyển Thái Lan áp đảo hoàn toàn trước đối thủ, và dễ dàng tạo ra cơn mưa bàn thắng.

Tuyển Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. Đây là thời quãng thời gian mà các cầu thủ chủ nhà dứt điểm nhiều nhưng chỉghi được 1 bàn vì bỏ lỡ nhiều cơ hội. Dù vậy, Thái Lan đã ghi được tới 5 bàn trong hiệp hai và Afghanistan chỉ ghi nổi đúng 1 bàn gỡ. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 6-1 cho đội chủ nhà.

Tuyển Thái Lan thi đấu bùng nổ trong hiệp 2.

Chiến thắng đậm giúp tuyển futsal Thái Lan tạm dẫn đầu giải Continental Futsal Championship 2026 với 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +11 sau 2 lượt trận. Trong khi đó, tuyển Việt Nam tạm xếp nhì bảng với 4 điểm, hiệu số +3 sau 2 lượt trận.

BXH tạm thời tại giải.

Đáng lưu ý, sau chiến thắng trước Afghanistan, HLV tuyển Thái Lan Rakphol Sainetngam cũng ngay lập tức nhắc tới tuyển Việt Nam trước thềm trận đối đầu ngày 5/8:

"Có một chút áp lực ở trận gặp Afghanistan, đặc biệt là trong hiệp một. Tuy nhiên, chúng tôi đã chơi rất tốt, ghi được nhiều bàn thắng trong hiệp hai.

"Trận đấu tiếp theo chống lại tuyển Việt Nam là một trận đấu của duyên nợ. Họ chắc chắn sẽ tấn công chúng ta với tham vọng phục thù, nhưng chúng ta phải tiếp tục giành chiến thắng trong hai trận còn lại cho người hâm mộ futsal Thái Lan và cho đất nước Thái Lan."

Hồi tháng 4 vừa qua, tuyển futsal Thái Lan và Việt Nam cũng chạm trán nhau ở giải futsal Đông Nam Á 2026. Kết quả, Thái Lan thắng thuyết phục 4-2.