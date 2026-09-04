Thắng 6-1 đối thủ Nhật Bản, đội bóng Việt Nam vào chung kết giải quốc tế

Đội bóng Việt Nam đã ghi tên mình vào trận chung kết.

Sau 2 chiến thắng liên tiếp, U17 PVF bước vào lượt trận cuối vòng bảng giải bóng đá trẻ quốc tế K-League Asian 2026 với sự tự tin cao độ. Đối thủ của đại diện Việt Nam là U17 Trung học quốc tế Awajishima (Nhật Bản).

Chỉ cần kết quả hòa, U17 PVF sẽ giữ vững ngôi đầu bảng và lọt vào trận chung kết. Nhưng thầy trò HLV Trương Mạnh Đại đã làm tốt hơn thế rất nhiều. Với thế trận tấn công mạnh mẽ, U17 PVF giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 6-1trước U17 Awajishima. Các cầu thủ ghi bàn cho U17 PVF là Gia Bảo (4 bàn), Nguyễn Du và Hùng Minh.

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Như vậy, đại diện Việt Nam kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, ghi được 11 bàn thắng và chỉ nhận 4 bàn thua. Ngôi đầu bảng đồng nghĩa với việc U17 PVF giành tấm vé vào chơi trận chung kết giải K-League Asian 2026.

Trong đội hình U17 PVF, có nhiều cái tên như Lý Xuân Hòa, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Lê Sỹ Bách, Nguyễn Văn Dương, Trương Nguyễn Duy Khang có thể góp mặt cùng U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026.