BXH Giải châu Á: Tuyển Việt Nam rơi xuống nhóm cuối, nguy cơ mất suất vào tay Guam, Mông Cổ

Tuyển Việt Nam đang rơi vào thế rất khó.

Kết thúc 2 lượt trận vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U20 Việt Nam tạm thời xếp cuối bảng C với 0 điểm, hiệu số -4, ghi được 1 bàn thắng và nhận 5 bàn thua. Không những khó cạnh tranh tấm vé đi tiếp, đoàn quân áo đỏ còn đối mặt nguy cơ lớn hơn: Xuống hạng.

Đội tuyển U20 Việt Nam xếp cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027

U20 Việt Nam thuộc nhóm 6 đội cuối bảng có thành tích kém nhất

Hệ thống vòng loại U20 châu Á hiện phân làm 2 hạng đấu: Qualification và Development. Các đội thuộc hạng Qualification mới được tranh vé dự VCK. Còn các đội thuộc hạng Development phải tranh vé thăng hạng lên nhóm Qualification.

U20 Việt Nam hiện đang nằm trong số 6 đội cuối bảng có thành tích kém nhất hạng Qualification. Nếu không thoát khỏi nhóm này, đoàn quân áo đỏ sẽ rớt xuống hạng Development. Và sớm nhất phải đến năm... 2031, U20 Việt Nam mới có thể trở lại với VCK U20 châu Á.

Khó khăn quá lớn đang bủa vây U20 Việt Nam

Ở chiều ngược lại, 6 đội tuyển từ hạng Development đã chắc chắn giành vé thăng hạng lên Qualification là Guam, Mông Cổ, Đài Bắc Trung Hoa, Singapore, Myanmar và Maldives.

Chắc chắn, U20 Việt Nam không hề muốn phải nhường suất cho những đội bóng trên. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ phải rất nỗ lực ở trận đấu cuối vòng loại (gặp U20 Iran lúc 19h00 ngày 6/9) để xoay chuyển tình hình.