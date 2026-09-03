Giải châu Á: Trọng tài bắt sai luật, cầu thủ Việt Nam chịu thẻ đỏ oan uống?

Tình huống xử lý của trọng tài khiến thủ môn Đình Bách phải nhận thẻ đỏ.

Trong tình huống diễn ra vào những giây cuối cùng trận đấu vòng loại U20 châu Á 2027 giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine, thủ môn Đình Bách bị trọng tài Sami Al-Ismail rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu.

Đây là pha bóng mà Đình Bách lên tham gia tấn công nhưng đội bạn có bóng phản công nhanh. Trong nỗ lực lui về phòng ngự, thủ thành đến từ lò đào tạo PVF phạm lỗi với cầu thủ Palestine. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ cho Đình Bách và U20 Việt Nam phải cử tiền đạo Hoàng Công Hậu thay thế vị trí trong khung thành.

Cầu thủ U20 Palestine nhận bóng trong thế việt vị

Tuy nhiên, đây là pha bóng mà trọng tài Sami Al-Ismail có vẻ đã nhận định sai. Cầu thủ Palestine khi nhận bóng chỉ đứng trên 1 cầu thủ bên phía U20 Việt Nam. Theo luật, cầu thủ đội bạn đã việt vị và U20 Việt Nam cần được hưởng quả đá phạt lên. Nhưng trọng tài lại bỏ qua lỗi việt vị của đội bạn, dẫn đến việc thủ môn Đình Bách nhận thẻ đỏ.

U20 Việt Nam cuối cùng thua chung cuộc với tỉ số 1-2 trước U20 Palestine và tiếp tục xếp cuối bảng. Cơ hội đi tiếp đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết với đoàn quân áo đỏ.