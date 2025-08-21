Thắng 5-0 Campuchia, tuyển Việt Nam khởi đầu rực rỡ tại giải Đông Nam Á

Tại lượt trận đầu tiên vòng bảng giải U16 nữ Đông Nam Á 2025, đội tuyển U16 nữ Việt Nam đối đầu với Campuchia. Đoàn quân áo đỏ với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã thi đấu áp đảo đối phương và giành chiến thắng thuyết phục 5-0.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam đã dồn lên tấn công. Áp lực liên tục do đoàn quân áo đỏ tạo ra khiến cho đội bạn gặp khó khăn. Các cầu thủ Campuchia phải lùi rất thấp đội hình để chơi phòng ngự.

Tỉ số được mở ở phút thứ 5 cho tuyển Việt Nam sau tình huống tỏa sáng của Linh Chi. Từ vị trí đá phạt trực tiếp tương đối xa khung thành, Linh Chi dứt điểm quyết đoán khi quan sát thấy thủ môn đội bạn có phần mất tập trung và dâng cao. Trái bóng đi vào lưới và mang về bàn thắng.

Tuyển Việt Nam có bàn thắng từ sớm

Sau bàn dẫn trước, tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình. Dù vậy, tuyển Campuchia cũng cho thấy nỗ lực với các pha phòng ngự quyết liệt. Đội bóng xứ Angkor hạn chế được khá nhiều những tình huống phối hợp ở tốc độ cao của tuyển Việt Nam. Thậm chí trong một vài thời cơ phản công, đội bạn còn uy hiếp khung thành Việt Nam.

Chứng kiến thế trận không thực sự thuận lợi, HLV Okiyama Masahiko đưa ra những điều chỉnh chiến thuật. Nhờ đó, tuyển Việt Nam lấy lại thế chủ động và tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm. Dù vậy, thủ môn Campuchia thi đấu tốt và có ít nhất 3 lần cứu thua thành công.

Phải tới cuối hiệp một, tuyển Việt Nam mới tìm được bàn nhân đôi cách biệt. Minh Ánh thoát xuống nhận bóng và dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Campuchia trong thế đối mặt.

Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam thi đấu với nhịp độ chậm hơn. Đoàn quân dưới quyền HLV Okiyama Masahiko vẫn kiểm soát bóng khá tốt nhưng không còn lên bóng dồn dập như hiệp một.

Nhưng các chân sút áo đỏ vẫn biết cách tìm thấy mành lưới đối phương. Thu Phương nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 75 trước khi Minh Ánh ghi bàn thứ tư cho Việt Nam vào phút 80.

Tuyển Campuchia rất cố gắng tấn công song không đạt hiệu quả như mong đợi bởi các nhân tố trên hàng công phối hợp khá rời rạc. Bên cạnh đó, hàng hậu vệ tuyển Việt Nam tổ chức bọc lót tốt và không để đội bạn dễ dàng tiếp cận khung thành.

Trước khi trận đấu khép lại, Minh Ánh lập công hoàn tất cú hat-trick, đồng thời ấn định chiến thắng 5-0 cho tuyển Việt Nam. Vẫn là tình huống di chuyển thông minh và chạm bóng tinh tế của chân sút số 10 khiến thủ môn đội bạn hoàn toàn bất lực.

Tuyển Việt Nam áp đảo Campuchia về mọi thông số trong trận đấu

Kết thúc lượt trận đầu tiên, đội tuyển U16 nữ Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B với 3 điểm, hiệu số +5. Trận đấu tiếp theo vào lúc 19h30 ngày 25/8, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ chạm trán Myanmar. Đó là cuộc đọ sức được đánh giá mang tính quyết định ngôi đầu bảng.

Kết quả: Việt Nam 5-0 Campuchia

Bàn thắng: Linh Chi 5’, Minh Ánh 38’, 80’, 89' Thu Phương 75’

Xếp hạng tạm thời bảng B giải U16 nữ Đông Nam Á 2025