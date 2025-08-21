HLV tuyển Việt Nam hé lộ người thay thế Bích Tuyền, "lập mưu" đấu đội hạng 3 thế giới

“Chúng ta không có Bích Tuyền nên phải thay đổi nhân sự đánh chính. Ở vị trí đối chuyền, đội tuyển có Hoàng Thị Kiều Trinh với nhiều năm tham gia cùng đội.

Bên cạnh đó Trần Thị Thanh Thúy cũng từng thi đấu ở vị trí đối chuyền cũng có thể là phương án. Tùy tình hình trên sân mà ban huấn luyện sẽ sử dụng nhân sự phù hợp”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ ở buổi tập hôm nay (21/8) của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trước đó, toàn đội đã có mặt tại Phuket (Thái Lan) vào chiều qua. Việc Bích Tuyền bất ngờ xin rút lui hôm 19/8 khiến tuyển Việt Nam gặp tổn thất không nhỏ, bởi cô là VĐV ghi điểm chủ lực trong suốt những giải đấu vừa qua. Đồng thời, tuyển Việt Nam cũng không thể gọi nhân sự thay thế càng khiến tình hình thêm khó.

Tuy nhiên Bích Tuyền có lý do riêng cần được cảm thông khi đưa ra quyết định trên. Đồng thời với những chia sẻ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho thấy tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng ứng biến để thi đấu tốt tại giải vô địch thế giới 2025.

Thanh Thúy (ngoài cùng bên phải) có thể thay thế vị trí đối chuyền của Bích Tuyền.

Giải vô địch thế giới 2025 (FIVB Volleyball Women's World Championship) sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại 4 thành phố của Thái Lan: Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai và Phuket, quy tụ 32 đội tuyển mạnh nhất hành tinh.

Tuyển Việt Nam (hạng 22 thế giới) nằm ở bảng G cùng các đối thủ nặng ký như Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới). Theo lịch, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ lần lượt chạm trán Ba Lan (23/8), Đức (24/8) và Kenya (26/8).

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò nỗ lực chuẩn bị cho lần đầu dự giải vô địch thế giới.

Về đối thủ Ba Lan, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiết lộ đội tuyển đã nghiên cứu kỹ qua băng ghi hình các trận đấu gần đây và nhận định đối thủ ở đẳng cấp vượt trội.

“Đội tuyển Việt Nam cần khắc phục khả năng bắt bước một cùng lối chơi trên lưới bởi Ba Lan có hàng chắn cao. Toàn đội không ngừng cố gắng hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật để có thể chơi tốt trước đối thủ”, ông nói.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng thẳng thắn thừa nhận giải vô địch thế giới là sân chơi quá tầm với đội tuyển Việt Nam hiện tại. Ông bày tỏ: “Kết quả có thể không như ý, mong người hâm mộ luôn yêu thương, ủng hộ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam”.