Thắng 17-0, tuyển Thái Lan gây ngỡ ngàng ở giải châu Á

Tại vòng loại giải U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Thái Lan có lợi thế chủ nhà, lại nằm ở bảng đấu khá dễ thở (bảng F) cùng Nepal và Turkmenistan.

Ở lượt trận mở màn gặp Turkmenistan, các cô gái Thái Lan đã gây ngỡ ngàng khi đè bẹp đối thủ với tỷ số tới 17-0.

Đội chủ nhà mở tỷ số ngay phút thứ 5 của trận đấu. Hết hiệp 1, họ đã khiến đối thủ phải choáng váng khi dẫn tới 10-0. Sang hiệp hai, dù thay một loạt cầu thủ nhưng Thái Lan vẫn thi đấu cực kỳ áp đảo, ghi liền thêm 7 bàn nữa.

Pattaramon chính là cầu thủ nổi bật nhất trận đấu với việc ghi tới 5 bàn thắng, Trong khi đó, Kurisara cũng lập một cú hat-trick.

Niềm vui của U17 nữ Thái Lan sau chiến thắng 17-0.

Kết quả 17-0 cũng là tỷ số đậm nhất ở vòng loại U17 nữ châu Á 2026 tính tới thời điểm hiện tại. Hiện Thái Lan cũng coi như cầm chắc tấm vé vào VCK dù họ còn một lượt đấu nữa gặp Nepal vào ngày 17/10.

Giống như Thái Lan thì ở đấu trường này, U17 nữ Việt Nam cũng có lợi thế sân nhà và nằm ở bảng đấu vừa sức (bảng D) cùng Hồng Kông (Trung Quốc) và Guam. Ở lượt trận mở màn, U17 nữ Việt Nam cũng dễ dàng thắng đậm Guam 5-0, thênh thang cơ hội giành vé vào VCK.