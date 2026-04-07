Thắng 13-1, tuyển Australia dễ “đại chiến” tuyển Việt Nam ở bán kết

Sau chiến thắng vất vả 2-1 trước Malaysia, tuyển futsal Australia bước vào lượt trận thứ hai tại bảng B giải futsal Đông Nam Á gặp Brunei, đội vừa để thua 0-7 trước Indonesia ở lượt ra quân.

Trước trận này thì Australia với hạng 54 thế giới đương nhiên được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Brunei (hạng 122 FIFA).

Đúng như dự đoán, tuyển Australia đã áp đảo tuyệt đối trước Brunei. Lối chơi giàu sức mạnh và tốc độ của Australia khiến hệ thống phòng ngự của Brunei mau chóng sụp đổ. Hệ quả là sau rất nhiều pha dứt điểm, tuyển Australia đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 13-1.

Với kết quả này, tuyển Australia tạm leo lên đứng đầu bảng B với 6 điểm sau 2 lượt trận, đạt hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+13). Trong khi đó ở lượt trận thứ hai, 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Australia là Indonesia và Malaysia sẽ chạm trán nhau.

Nhìn chung, Australia đang chiếm lợi thế để cạnh tranh ngôi đầu bảng B. Chỉ cần hòa Indonesia ở lượt trận ngày mai, Australia gần như chắc chắn sẽ vào bán kết với ngôi đầu bảng B.

Điều này cũng khiến Australia trở thành đội có nhiều xác suất chạm trán tuyển Việt Nam ở bán kết. Tại bảng A, tuyển Việt Nam đang tạm xếp trên chủ nhà Thái Lan sau 1 lượt đầu tiên (cùng 3 điểm với hiệu số +4 và +3). Tuy nhiên, Thái Lan vẫn là đội được đánh giá có trình độ nhỉnh hơn một chút so với tuyển Việt Nam và họ còn có lợi thế sân nhà.

Nếu không có bất ngờ xảy ra, tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ vào bán kết nhưng đội chủ nhà vẫn được đánh giá nhỉnh hơn ở khả năng đứng ngôi đầu. Vì thế, xác suất để tuyển Việt Nam chạm trán Australia tại bán kết, đang là rất cao.