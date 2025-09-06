Thắng 10-0, tuyển Trung Quốc vẫn phải xếp sau đội bóng Đông Nam Á

U23 Trung Quốc bước vào trận đấu gặp U23 Quần đảo Bắc Mariana thuộc khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2026 với mục tiêu chiến thắng. Đội bóng xứ tỷ dân không chỉ cần giành trọn 3 điểm mà cần phải ghi thật nhiều bàn thắng để đua tranh với U23 Australia.

Tuy nhiên, áp lực tâm lý đã khiến U23 Trung Quốc nhập cuộc không thực sự tốt. Họ liên tục dứt điểm nhưng không thể ghi được bàn thắng. Mãi tới phút 45, U23 Trung Quốc mới có thể khai thông thế bế tắc.

Bàn thắng này khiến cho cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. U23 Quần đảo Bắc Mariana không còn đứng vững được nữa. Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc giải tỏa tâm lý và liên tục ghi bàn. Tỉ số được nâng lên 2-0, 3-0, 4-0... và dừng lại ở 10-0.

U23 Trung Quốc (áo trắng) thắng đậm U23 Quần đảo Bắc Mariana với tỉ số 10-0

Giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại vòng loại, nhưng U23 Trung Quốc vẫn phải ngậm ngùi tạm xếp sau U23 Australia. 2 đội cùng có 6 điểm sau 2 lượt trận, U23 Australia sở hữu hiệu số bàn thắng +20 còn con số của U23 Trung Quốc là +11.

Ở lượt trận cuối, U23 Australia chỉ cần 1 điểm là chắc chắn giành ngôi đầu bảng và có được tấm vé vào thẳng VCK U23 châu Á 2026. Với U23 Trung Quốc, họ buộc phải thắng U23 Australia nếu muốn tự quyết định tấm vé của mình.

Điều lệ vòng loại U23 châu Á 2026 quy định chỉ có đội nhất bảng giành vé vào thẳng VCK. Đội nhì bảng sẽ phải so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác. Chỉ 4/11 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé vớt.