Thần tượng duy nhất của Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh: Người luôn xuất hiện mỗi khi anh cần, giúp vượt qua mọi khó khăn

Một lời chúc sinh nhật đầy tình cảm dành cho bố của doanh nhân Đỗ Quang Vinh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngày 29/10, doanh nhân Đỗ Quang Vinh đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật bố trên trang Facebook cá nhân. Anh viết: "Chúc mừng sinh nhật Ba của con, người duy nhất mà con thần tượng và là người siêu anh hùng luôn xuất hiện mỗi khi con cần, giúp con trưởng thành, mạnh mẽ và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. I love you Dad".

Đỗ Quang Vinh chụp ảnh cùng bố - Ảnh: FBNV

Lời nhắn ngắn gọn nhưng giàu tình cảm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, với hơn 22.000 lượt yêu thích. Bên dưới bài đăng, nhiều người gửi lời chúc mừng sinh nhật đến doanh nhân Đỗ Quang Hiển, thường được biết đến với tên gọi bầu Hiển.

Một tài khoản viết: "Chúc mừng sinh nhật chủ tịch. Kính chúc chủ tịch thật nhiều sức khoẻ, bình an, hạnh phúc. Dẫn dắt con thuyền SHB và T&T tiến ra biển lớn sánh vai cùng 5 châu. Đóng góp cho phát triển kinh tế và bóng đá cho Việt Nam".

Một người khác gửi lời chúc: "Kính chúc Chủ tịch thêm tuổi mới sức khoẻ dồi dào, vững vàng chèo lái, bền trí kiên gan, luôn là người truyền lửa với trọn vẹn đủ đầy 6 chữ T - Tâm Tin Tín Tri Trí Tầm cho rất nhiều thế hệ trẻ SHB và T&T".

Không chỉ là người đứng đầu một tập đoàn kinh tế và một ngân hàng lớn, ông Đỗ Quang Hiển còn được các con nhắc đến với sự kính trọng và ngưỡng mộ trong vai trò người cha.

Gia đình Chủ tịch Đỗ Quang Hiển - Ảnh: FBNV

Bầu Hiển sinh năm 1962, là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thể thao. Ông là nhà sáng lập Tập đoàn T&T Group, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Vợ ông là bà Lê Thanh Hòa. Hai người kết hôn năm 1988 và có hai con trai là Đỗ Quang Vinh, sinh năm 1989, và Đỗ Vinh Quang, sinh năm 1995.

Gia đình bầu Hiển khá kín tiếng, song các thành viên thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch, hoạt động đời thường và các sự kiện thể thao.

Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, anh từng du học tại Singapore từ khi còn trẻ, sau đó theo học chuyên ngành Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính tại Đại học Middlesex, trước khi hoàn thành chương trình thạc sĩ Tài chính và Quản trị tại Đại học East Anglia (Anh).

Con trai cả của bầu Hiển bắt đầu làm việc tại SHB từ năm 2011. Sau nhiều năm đảm nhiệm các vị trí chuyên môn và quản lý, tháng 10/2021, anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc ngân hàng. Tháng 4/2023, anh tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB. Hiện tại, anh đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Dù thường xuất hiện trong những sự kiện kinh doanh với hình ảnh chỉn chu, lịch lãm, cuộc sống ngoài công việc của Đỗ Quang Vinh lại gắn liền với vai trò một người cha. Anh từng công khai hình ảnh cặp song sinh một trai, một gái có tên thân mật là Gấu và Thỏ, sinh năm 2019. Trên mạng xã hội, nam doanh nhân thường chia sẻ những khoảnh khắc đưa con đi chơi, du lịch, vui đùa và đồng hành cùng các bé trong sinh hoạt thường ngày.

Đỗ Quang Vinh cùng 3 con, anh chia sẻ các con chính là tài sản vô giá của anh - Ảnh: FBNV

Tháng 4/2025, Đỗ Quang Vinh “gây bão mạng” với bức ảnh anh vẫn mặc trang phục công sở, trên tay bế bé Tuệ An - con gái của em trai Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - bên cạnh là con gái Thỏ. Anh dí dỏm viết: "Làm Chủ tịch xong thì về làm bố bỉm sữa".

Đến tháng 5/2025, Đỗ Quang Vinh tiếp tục chia sẻ hình ảnh ôm một em bé sơ sinh tại bệnh viện, thông báo gia đình đón thêm thành viên mới. Như vậy, bên cạnh cặp song sinh Gấu và Thỏ, anh đã có thêm người con thứ ba. Tuy nhiên, nam doanh nhân không công khai thêm thông tin về em bé cũng như đời sống tình cảm riêng tư.

Trên trang cá nhân, Đỗ Quang Vinh vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc bên các con, từ những chuyến đi chơi đến các hoạt động giản dị trong cuộc sống. Hình ảnh một doanh nhân bận rộn với công việc nhưng vẫn dành sự quan tâm cho gia đình trở thành một phần quen thuộc trong những chia sẻ của anh.

Với lời chúc sinh nhật dành cho bố mới đây, Đỗ Quang Vinh một lần nữa cho thấy vị trí đặc biệt của ông Đỗ Quang Hiển trong cuộc sống của mình. Với anh, người cha không chỉ là hình mẫu để noi theo trong sự nghiệp mà còn là chỗ dựa tinh thần, người luôn xuất hiện khi con cần và tiếp thêm sức mạnh để con trưởng thành.