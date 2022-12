Thần tốc tóm đối tượng "ôm" nhẫn kim cương ở Cần Thơ trốn lên BR-VT

Ngày 21-12, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) thông tin vừa bắt được đối tượng Nguyễn Duy Lộc (18 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Duy Lộc và tang vật được công an thu giữ. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 16-12, bà L.K.C (ngụ quận Cái Răng) đến trình báo công an mình bị mất 2 nhẫn vàng 18k; 1 vòng tay 18k; 1 nhẫn kim cương … Tổng giá trị tài sản bị mất trên 430 triệu đồng.

Công an quận Cái Răng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, Công an TP HCM và công an các tỉnh, thành lân cận. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, công an đã bắt được đối tượng Nguyễn Duy Lộc tại Bà Rịa - Vũng Tàu và thu hồi toàn bộ số tang vật trao trả lại cho bị hại.