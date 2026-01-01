Thần tốc: Hà Nội công bố quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic hơn 16.000 ha, siêu dự án 925.000 tỷ đồng của Vingroup chính thức lộ diện

Sáng 31/12, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND xã Thượng Phúc tổ chức công bố Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2.000.

Theo đồ án được phê duyệt, khu đô thị gồm 4 phân khu thành phần A, B, C và D, với quy mô nghiên cứu chung hơn 16.000ha, nhằm bảo đảm sự khớp nối đồng bộ giữa các phân khu.

Phân khu A có phạm vi nghiên cứu trải rộng trên địa bàn phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín và Bình Minh. Phân khu này có diện tích lập quy hoạch gần 3.300 ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 310.000 người.

Theo định hướng, phân khu A được quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị, bao gồm đường Vành đai 4, tổ hợp TOD ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đường sắt quốc gia và mạng lưới đường sắt đô thị.

Phân khu B là khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa. Diện tích đất lập quy hoạch phân khu B hơn 4.500 ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 285.000 người.

Phân khu này được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thể thao – dịch vụ – sinh thái, trong đó hạt nhân là Khu liên hợp thể thao quốc gia, phục vụ tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Đáng chú ý, phân khu B được tổ chức thành 5 vùng đặc trưng, với các công trình điểm nhấn như Sân vận động Lạc Việt quy mô 135.000 chỗ, Cung thể thao dưới nước, cùng hệ thống trục cảnh quan chính, quảng trường và đại lộ thể thao.

Phối cảnh cảnh quan đô thị khu đô thị thể thao Olympic. Nguồn: Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Phân khu C được định hướng phát triển là khu đô thị thể thao, đô thị dịch vụ, nằm trên địa bàn các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc và Thường Tín. Diện tích đất lập quy hoạch phân khu C khoảng 4.500 ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 345.000 người, được xác định là không gian phát triển bổ trợ trực tiếp cho Khu liên hợp thể thao quốc gia tại phân khu B.

Các công trình điểm nhấn như công viên vui chơi giải trí quy mô lớn, làng ẩm thực quốc tế, tổ hợp mua sắm – giải trí, làng vận động viên và hệ thống khách sạn, nghỉ dưỡng sẽ được lựa chọn phương án kiến trúc bảo đảm tính thẩm mỹ, biểu tượng và khả năng triển khai thực tế.

Phân khu D là khu đô thị thành phần phát triển gắn với phân khu B, thuộc địa giới hành chính các xã Thanh Oai, Tam Hưng và Dân Hòa. Diện tích đất lập quy hoạch phân khu này khoảng hơn 3.700 ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 275.000 người.

Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, để đồ án sớm được triển khai, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội khẩn trương hoàn thiện, xác nhận hồ sơ bản vẽ và bàn giao đầy đủ cho UBND các xã, phường liên quan, làm cơ sở phục vụ công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Khu đô thị thể thao Olympic của Tập đoàn Vingroup là dự án trọng điểm quốc gia, gắn với định hướng hình thành đô thị Olympic, trung tâm thể thao quy mô khu vực và quốc tế. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng.



