Thần tốc: Chỉ 8 ngày nữa, Sun Group sẽ khởi công tuyến metro 9.000 tỷ đồng, dài gần 18km ở đặc khu lớn nhất Việt Nam

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (thành viên của Tập đoàn Sun Group) về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC.

Đối với các dự án do Sun Group là nhà đầu tư như Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ hiện khó khăn nguồn gốc đất phức tạp, số thửa lớn, tiến độ gấp nhưng nhân sự không đủ thực hiện. Nhà đầu tư đề xuất ưu tiên để có mặt bằng thi công vào tháng 2/2026 và bố trí thêm nhân sự thực hiện công tác bồi thường.

Nhà đầu tư cho biết Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC dự kiến khởi công ngày 10/2/2026. Đối với tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, Sun Group cam kết tiến độ khởi công ngày 19/12/2025.

Sun Group cam kết tiến độ khởi công tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 ngày 19/12/2025. (Ảnh minh họa)



Cụ thể, hồi tháng 10/2025, HĐND tỉnh An Giang thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc giai đoạn 1.

Dự án có chiều dài tuyến gần 18km, trên tuyến bố trí 5-7 nhà ga, có 1 trung tâm bảo dưỡng phương tiện. Phương tiện khai thác là đoàn tàu gồm 3-5 khoang (module), tốc độ thiết kế 70-100km/h.

Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm: vốn Nhà nước không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án, tương đương hơn 6.200 tỷ đồng và vốn nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án không thấp hơn 30% tổng mức đầu tư của dự án, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng.

Dự án là một hợp phần của tuyến đường sắt đô thị Phú Quốc, khi hình thành sẽ cung cấp một loại hình giao thông công cộng chất lượng cao.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần phục vụ Hội nghị APEC 2027, đồng thời tạo điều kiện kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu di chuyển công cộng cho người dân và du khách, giảm tai nạn giao thông và phát thải, góp phần phát triển đô thị xanh tại đặc khu Phú Quốc đến năm 2030.

Bên cạnh đó, các dự án Sun Group là nhà thầu như đối với Đại lộ APEC, đề xuất đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, mong có mặt bằng vào 15/2/2026. Đối với khu tái định cư An Thới gặp khó khăn do nguồn gốc đất phức tạp, quá trình sử dụng, mua bán nhiều người, kéo dài thời gian xét duyệt, đề xuất đẩy nhanh phương án lập diện tích, mong có mặt bằng ngày 15/2/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức nhấn mạnh, các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thời gian thực tế để hoàn thành chỉ còn khoảng 18 tháng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án đang gặp khó khăn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND đặc khu Phú Quốc phải xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tập trung tháo gỡ vướng mắc với tinh thần trách trách nhiệm cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các ngành, đặc khu Phú Quốc tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC; tập trung công tác giải phóng mặt bằng; sử dụng nguồn nhân lực hết sức khoa học. Đặc biệt, UBND đặc khu Phú Quốc tập trung toàn lực, bố trí thêm nhân sự để đẩy nhanh công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và phê duyệt phương án bồi thường, chi trả cho các hộ dân.







