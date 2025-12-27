Thần nữ 9 tầng trời xuống nhân gian làm gì thế này: Nhan sắc nâng tầm thẩm mỹ, đẹp thế này sao chịu nổi

Sina đưa tin ngày 26/12, đoàn phim Tiêu Dao của dạo diễn Từ Kỷ Châu bất ngờ công bố Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhận vai khách mời Toái Mộng Tiên Quân. Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn công bố tạo hình và video thử vai của Triệu Lệ Dĩnh khiến công chúng bất ngờ.

Trong phim, vai diễn Toái Mộng Tiên Quân của Triệu Lệ Dĩnh được miêu tả là hóa thân của chấp niệm là sự tồn tại nằm ngoài tam giới, ngoài ra nàng còn là vua của vạn hoa. Nàng sở hữu vẻ đẹp diễm lệ, cũng vì muốn giữ lại nhan sắc động lòng người mà ra tay độc ác.

Triệu Lệ Dĩnh vào vai phản diện khách mời trong tác phẩm Tiêu Dao.

Tuy là vai diễn phản diện, nhưng tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh lại mặc đồ trắng, mang phong thái tiên tử thoát tục. Khi tạo hình vừa ra mắt, rất nhiều khán giả bày tỏ sự khen ngợi và mong chờ bộ phim. Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh ấn tượng tới mức các chủ đề liên quan tới cô thu hút hơn 70 triệu người đọc, chỉ số quan tâm tới bộ phim Tiêu Dao tăng vọt lên 200%. Trên Douyin, video tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh gây sốt, lượt xem tăng chóng mặt, thậm chí gấp 15 lần cặp đôi chính là Hầu Minh Hạo và Đàm Tùng Vận.

Khán giả rất háo hứng chờ đợi vai diễn khách mời của Triệu Lệ Dĩnh vì tuy nhân vật có vẻ ngoài thoát tục nhưng lại được thiết lập là kẻ phản diện chuyên làm điều ác, không những vậy do sở hữu sức mạnh khủng khiếp mà Toái Mộng Tiên Quân có thái độ cao ngạo, coi thường con người.

"Chị ở đâu là tôi theo phe đó nha. Chính tà không quan trọng", "Đẹp quá, vượt qua nữ chính rồi, không hổ danh là tiên quân", "Sao mà nó xuất sắc, nó thần tiên, nó đẹp dữ vậy!", "Phản diện mà đẹp thì không nỡ ghét luôn á", "Phản diện quậy lớn lên cho em", "Phản diện mà tạo hình tiên nữ nè. Ai tin là phản diện", "Không sợ phản diện ác, chỉ sợ phản diện đẹp", "Tính không coi phim mà có Triệu Lệ Dĩnh là phải coi", "Cổ đóng khách mời mà đỉnh cỡ này", "Ủa tiên nữ chứ nào phải người", "Cô ấy vẫn có thể đóng phim cổ trang thần tượng thêm 5 năm nữa", "Triệu Lệ Dĩnh thậm chí trẻ đẹp hơn nhiều tiểu hoa đán 9X đang nổi bật giờ"... là những lời khen khán giả dành cho Triệu Lệ Dĩnh.

Nhan sắc tuyệt mỹ của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả hết lời khen ngợi.

Ở góc chụp nào, nữ diễn viên cũng có thần thái cao ngạo thoát tục không giống phàm nhân.

Theo Sina, Triệu Lệ Dĩnh sở hữu gương mặt nhỏ nhắn với đường nét tinh xảo, thêm vào đó là khả năng diễn xuất tốt dễ dàng thể hiện khí chất nhân vật, vì vậy, mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đều thu hút người xem. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá rất hợp với tạo hình cổ trang. Các tác phẩm thành công nổi bật trong sự nghiệp của cô hầu hết là phim cổ trang như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Dữ Phượng Hành, Thanh Vân Chí...

Trở lại với bộ phim Tiêu Dao, đạo diễn Từ Kỷ Châu và Triệu Lệ Dĩnh từng hợp tác trong dự án Yên Chi. Tiêu Dao là tác phẩm cổ trang đầu tiên Từ Kỷ Châu chỉ đạo vì vậy nữ diễn viên đã tới góp mặt để ủng hộ bạn cũ. Trên trang cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ: "Ước hẹn đã đến, giấc mộng chưa tan, tình nghĩa còn đây, tiên quân hãy phi thăng đi, tôi là người tuyệt nhất". Trong quá trình quay phim, cô cũng chia sẻ với đạo diễn rất nhiều từ kinh nghiệm quay dựng đến diễn xuất, ánh sáng, bố cục khung hình... hỗ trợ đoàn phim từ nhiều mặt.