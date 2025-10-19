''Thần kinh doanh'' Nhật Bản Kazuo Inamori: Nếu muốn thành công mỉm cười với mình, người trẻ nên ghi nhớ kỹ 5 điều này

Năm 27 tuổi, Kazuo Inamori sáng lập Kyocera, một công ty sản xuất linh kiện gốm kỹ thuật nhỏ bé ở Kyoto. Đến năm 52 tuổi, ông tiếp tục gây dựng KDDI, tập đoàn viễn thông lớn thứ hai Nhật Bản. Hai doanh nghiệp do cùng một người sáng lập đều lọt vào Top 500 công ty hàng đầu thế giới một kỳ tích hiếm thấy trong lịch sử kinh doanh.

Cuộc đời của ông – từ một kỹ sư bình thường trở thành huyền thoại kinh doanh – không chỉ là câu chuyện về thành công, mà còn là một triết lý sống giản dị, thực tế và đầy sức mạnh.

Như nhiều người Nhật nói: “Kazuo Inamori không giảng về thành công, ông dạy con người cách sống đúng.”

Nếu bạn đang cảm thấy bế tắc vì liên tiếp gặp thất bại, những lời của ông có thể là nguồn năng lượng giúp bạn bắt đầu lại.

1. Sức mạnh của tâm niệm: “Dù thế nào cũng phải thành công”

Khi Kazuo Inamori vừa tốt nghiệp đại học, thị trường việc làm khá ảm đạm. Ông may mắn được tuyển vào một công ty sản xuất gốm, nhưng doanh nghiệp này nhanh chóng rơi vào khủng hoảng, lương nhân viên bị nợ nhiều tháng liền.

Hầu hết đồng nghiệp tốt nghiệp đại học cùng thời đã rời đi, nhưng Inamori chọn ở lại, tự nhủ phải làm tốt nhất trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Ông ăn ngủ luôn tại phòng thí nghiệm, ngày đêm nghiên cứu, thử nghiệm hàng nghìn lần cho đến khi thành công. Người khác nhìn thấy bế tắc, ông nhìn thấy cơ hội để rèn ý chí.

Nhiều người gục ngã khi đã rất gần với thành công, vì họ dừng lại ở mức ‘tạm đủ’. Nhưng kỳ tích chỉ đến với những ai có lòng nhiệt huyết không gì lay chuyển được. Nếu bạn muốn làm nên điều lớn lao, hãy có niềm tin và đam mê mãnh liệt – dù thế nào cũng phải thành công.

"Thần kinh doanh" Nhật Bản Kazuo Inamori

2. Tích đức, hành thiện và nghĩ cho người khác

Một trong những triết lý cốt lõi của Inamori là: “Chỉ khi biết nghĩ cho người khác, ta mới thực sự hạnh phúc.”

Trong kinh doanh, ông luôn đặt lợi ích của nhân viên lên hàng đầu. Ông tin rằng, chỉ khi người lao động được tôn trọng và hài lòng, doanh nghiệp mới có thể phát triển bền vững. Triết lý này xuyên suốt mọi hành động của Kazuo Inamori, từ việc chia cổ phần, đến cách ông đối xử với cộng sự, khách hàng và xã hội.

Ở đời, khi ta biết sống vì người khác, không chỉ giúp họ tốt lên mà chính ta cũng tìm thấy sự bình an và hạnh phúc nội tâm.

3. Công thức của cuộc đời: Kết quả = Cách tư duy × Nhiệt huyết × Năng lực

Công thức nổi tiếng này của Inamori đã được nhiều nhà quản trị Nhật Bản ghi nhớ. Theo ông, nhiệt huyết và năng lực dù lớn đến đâu cũng sẽ vô ích nếu tư duy của chúng ta đi sai hướng.

Có người vừa gặp trở ngại đã buông xuôi, tự ám thị mình bằng “lời nguyền 35 tuổi”. Nhưng cũng có người coi đó là cơ hội để thay đổi, để tái sinh. Điều giới hạn chúng ta không phải hoàn cảnh, mà là cách suy nghĩ. Chỉ khi bạn thay đổi tư duy, con đường phía trước mới thật sự rộng mở.

4. Nỗ lực không thua kém bất kỳ ai

Thành công của Inamori không phải là ngẫu nhiên. Ông tin rằng: “Chỉ khi bạn nỗ lực hơn bất kỳ ai khác, bạn mới đạt được mục tiêu của mình.”

Khi nhiều người trong ngành than phiền về “rào cản kỹ thuật”, Inamori lại chọn cách liều lĩnh thử nghiệm, không ngừng cải tiến. Chính nhờ tinh thần dốc toàn lực, dù phải trả bất cứ giá nào, ông đã phát minh ra công nghệ gốm tiên tiến và làm thay đổi cả ngành bán dẫn. Đó chính là “thuật toán thành công” đưa Kyocera vươn lên hàng ngũ các tập đoàn toàn cầu.

5. “Câu trả lời nằm ở hiện trường” - tinh thần hành động thực tế

Dù ở tuổi 78, khi được mời cứu tập đoàn hàng không Japan Airlines (JAL) đang phá sản, Inamori vẫn đích thân xắn tay vào làm. Ông viết tay “12 nguyên tắc triết lý JAL mới” và ba tháng liền đến giảng dạy cho nhân viên tuyến đầu.

Ba tháng sau, tỷ lệ khiếu nại của hành khách giảm 70%. Một năm sau, JAL không chỉ thoát khỏi khủng hoảng mà còn trở lại lợi nhuận, trở thành một kỳ tích phục sinh trong lịch sử kinh tế Nhật.

Ông từng nói: “Giải pháp không nằm trên bàn làm việc, mà nằm ở hiện trường, nơi thực sự có vấn đề.” Chỉ khi bước ra, quan sát, và trực tiếp hành động, ta mới tìm thấy câu trả lời thật sự.

Cuộc đời Kazuo Inamori là minh chứng rằng, để sống rực rỡ, ta phải học cách sống đúng với chính mình, với người khác và với công việc.

Triết lý sống của ông, bắt nguồn từ tinh thần “chân – thiện – mỹ”, giờ đây đã vượt khỏi khuôn khổ thương trường. Nó trở thành kim chỉ nam cho mọi người trong thời đại đầy bất định này.

Inamori không chỉ dạy cách làm giàu, mà dạy con người cách đối diện với khó khăn, cách làm việc, và cách trở thành người tốt hơn mỗi ngày. Thành công không phải món quà của số phận. Nó là kết quả của niềm tin, lòng thiện và nỗ lực không ngừng.