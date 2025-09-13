"Thần đồng quốc dân" sinh năm 2007 bị cảnh sát bắt gọn, vụ việc bại lộ theo cách không ai ngờ

Vào ngày 12/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin "thần đồng nhạc trot" Jung Dong Won đang bị điều tra vì tội lái xe không có giấy phép. Nam ca sĩ sinh năm 2007 bị cáo buộc lái xe ô tô ở Hadong, Gyeongnam vào năm 2023 khi mới 16 tuổi. Theo Luật Giao thông Đường bộ Hàn Quốc, 18 tuổi mới là độ tuổi thi lấy bằng lái xe.

Trước đó cũng trong năm 2023, ca sĩ này bị bắt gặp lái xe máy không giấy phép ở đường cao tốc Dongbu. Ở thời điểm đó, "thần đồng nhạc trot" thoát tội, không bị truy tố do vi phạm lần đầu và là trẻ vị thành niên. Nhưng lần này sẽ khác. Anh hiện đang phải đối mặt với mức án tù giam 10 tháng hoặc phạt tiền 3 triệu won (56 triệu đồng). Phía công ty quản lý bào chữa rằng Jung Dong Won chỉ lái xe 10 phút "vì tò mò" ở khu vực đường làng vắng vẻ, và hiện đang vô cùng hối hận về hành động của mình.

Ca sĩ sinh năm 2007 bị phát hiện lái xe không giấy phép năm 16 tuổi

Tuy nhiên, cách thức vụ việc này bại lộ mới là điều đáng bàn. Vào tháng 3 năm nay, Jung Dong Won bị lấy cắp điện thoại và nhóm trộm cắp đã phát hiện ra clip anh lái xe không giấy phép trong điện thoại. Chúng đe dọa, tống tiền nam ca sĩ 18 tuổi 500 triệu won (9,4 tỷ đồng). Jung Dong Won đã nộp cho chúng 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) để lấy lại điện thoại rồi báo cảnh sát.

Nhóm tội phạm sau đó bị bắt giữ và Jung Dong Won được coi là nạn nhân. Nhưng sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra clip anh lái xe trái phép khi mới 16 tuổi, rồi chuyển vụ án lên công tố viên vào tháng 6. Từ nạn nhân bị tống tiền, Jung Dong Won trở thành bị cáo cho tội lái xe không giấy phép.

Jung Dong Won từ nạn nhân bị tống tiền thành bị cáo cho tội lái xe không giấy phép.

Vụ việc này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên khắp các diễn đàn mạng Hàn Quốc. Khán giả không khỏi thất vọng khi 1 ca sĩ được yêu mến với hình tượng trong sáng, đáng yêu lại liên tục phạm luật như vậy. Những scandal giao thông thường là "đòn chí tử" đối với các ngôi sao, nên sự nghiệp của ca sĩ vừa tròn 18 tuổi đang lung lay dữ dội.



Jung Dong Won sinh ngày 19/3/2007 tại Hadong, tỉnh Gyeongsangnam. Năm 2020, sao nhí này dự thi chương trình Mr. Trot mùa 1 và nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ ngoại hình đáng yêu trong sáng nhưng lại có giọng hát cực khủng. Sao nhí này dùng nghệ danh Jung Dong Won khi hát nhạc trot và diễn xuất, đổi nghệ danh thành JD1 khi lấn sân sang thị trường AI idol.

Sự nghiệp của Jung Dong Won đang lung lay dữ dội

Nguồn: Sports Today







