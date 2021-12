Trong khi các bạn đồng trang lứa còn đang vật lộn với những bài học ở trường thì Xèo Chu, một cậu bé người Việt khôi ngô đã vang danh khắp thế giới với gia tài đồ sộ nhờ vào tài năng hội họa thiên phú. Lần đầu tiên Xèo Chu cầm cọ vẽ khi mới 4 tuổi, "thần đồng" Việt Nam đã dần thể hiện được tài năng, chinh phục làng hội họa thế giới với hơn 300 tác phẩm cá nhân.

Phong cách vẽ tranh của Xèo Chu được so sánh với các tác phẩm của nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ Jackson Pollock. Năm 2019, tác phẩm "Hang động Vịnh Hạ Long" của cậu được định giá ở New York là 150.000 USD (hơn 3,4 tỷ đồng) và là bức tranh to nhất mà Xèo Chu từng vẽ.

Tác phẩm "Hang động Vịnh Hạ Long" từng gây tiếng vang ở New York.

Bức tranh NFT đầu tay

NFT đang được sử dụng phổ biến trong nội dung kỹ thuật số với âm nhạc, nghệ thuật, tranh ảnh. NFT đang trở thành cơn sốt thời gian gần đây sau khi nhiều tác phẩm nghệ thuật số được bán với giá hàng triệu USD thông qua các phiên đấu giá trực tuyến. Nhiều người nổi tiếng, lãnh đạo doanh nghiệp cũng đua nhau tham gia vào thị trường này.

Mới đây, "Thần đồng hội họa" Xèo Chu đã gây được tiếng vang lớn trên sàn NFT. Đó là bức tranh NFT đầu tay của cậu mang tên "Hoa mai may mắn" đã trở thành tác phẩm đấu giá thành công cao nhất đến từ Việt Nam trên sàn NFT. Tác phẩm này có giá khởi điểm là 5.000 USD (hơn 113 triệu đồng), nhưng chỉ sau 24 giờ đấu giá đã được bán với giá 22.899 USD (khoảng 527 triệu đồng).

Bức tranh NFT đầu tay của Xèo Chu được bán với giá kỷ lục.

NFT trong giới nghệ thuật có "giá" như thế nào?

NFT là từ viết tắt của Non-fungible token, tức token độc nhất. Đây là một dạng giấy chứng nhận quyền sở hữu được xác thực bằng công nghệ blockchain. Giấy chứng nhận này sẽ sử dụng chữ ký số để xác nhận vật phẩm gốc và quyền sở hữu của người mua sản phẩm.

Việc sử dụng chữ ký số và công nghệ blockchain đã giúp những tác phẩm trên NFT không thể bị sao chép hay làm giả. Điều này càng tạo nên tính độc nhất vô nhị của NFT. Giá trị của một NFT rất đa dạng, có thể dao động từ vài USD đến vài chục triệu USD.

Nhờ sự tham gia của các nghệ sĩ, người nổi tiếng vào thị trường này mà ngày càng xuất hiện nhiều NFT giá trị "khủng". Hàng loạt nghệ sĩ Việt Nam cũng đã bắt đầu hướng đến việc phát hành tác phẩm dưới dạng NFT. Hiện NFT đang tạo nên cơn sốt khi cộng đồng đầu tư sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ để mua NFT của các tác phẩm nghệ thuật, trở thành người sở hữu duy nhất hoặc hy vọng NFT có thể được tăng giá phi mã để bán kiếm lời.

Tác phẩm nghệ thuật mã hóa dưới dạng NFT là xu hướng mới nổi được hình thành từ sự "kết nối giữa nghệ thuật và các nền tảng dựa trên blockchain, giữa văn hóa và công nghệ". Sức hút từ thị trường mua bán tác phẩm NFT đang mở ra cơ hội mới cho các tác phẩm nghệ thuật trong thời đại số.

Điều đặc biệt là số tiền bán tranh từ NFT, Xèo Chu dành hết cho từ thiện để hỗ trợ các sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch. NFT đang tạo ra một môi trường gây quỹ cho các tổ chức từ thiện một cách minh bạch và thu hút được sự chú ý của nhiều người hơn.

Xèo Chu từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Mình thích vẽ phong cảnh và vẽ những gì mà mình nhìn thấy". Vào tháng 7 vừa qua, cậu thiếu niên 14 tuổi này đã tổ chức một cuộc triển lãm ảo mang tên "Những bức tranh đại dịch".

Thông qua Robot Ohmni Telepresence, người hâm mộ và các nhà sưu tầm có thể thoải mái khám phá 30 bức tranh khác nhau do Xèo Chu tạo ra trong thời kỳ đại dịch ở thế giới ảo. Ngoài ra người xem có thể tương tác với Xèo Chu khi cậu đang vẽ tranh trực tiếp.

Phòng trưng bày trên thế giới ảo do Xèo Chu tổ chức.

Tấm lòng nhân ái

Chưa đầy 18 tuổi, Xèo Chu đã kiếm được tiền tỷ nhờ những bức họa đặc sắc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đa phần số tiền ấy đều được Xèo Chu dùng để làm từ thiện.

Xèo Chu tâm sự với truyền thông: "Tất cả tiền bán tranh mình đều làm từ thiện. Bản thân mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và hỗ trợ từ mẹ và nhà trường nhưng nhiều trẻ em khác thì không. Vì vậy mình muốn giúp đỡ họ".

Xèo Chu đã tham gia hai phiên đấu giá trực tuyến, cậu bán được 8 bức tranh, trong đó bức vẽ "Hoàng hôn đỏ trên Melia Hồ Tràm" được mua với giá cao nhất 320 triệu đồng. Tổng số tiền Xèo Chu thu được từ việc bán tranh và quyên góp là gần 3 tỷ đồng. Và "Thần đồng hội họa" đã dùng toàn bộ số tiền này để ủng hộ, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh vào ngày 21/7 vừa qua.

Xèo Chu là một thần đồng có lòng nhân ái.

Không chỉ có vậy, trước đây vào tháng 11/2020, sau khi tổ chức thành công triển lãm cá nhân "Hoa 2020: Thế giới lớn qua đôi mắt nhỏ" và bán hết 20 bức tranh trưng bày tại triển lãm, họa sĩ nhí Xèo Chu đã dùng toàn bộ số tiền bán tranh để giúp đỡ các học sinh của 7 trường thuộc tỉnh Quảng Trị.



Vào năm 2018, trong một phiên đấu giá trực tiếp trong chương trình từ thiện năm thứ 10 của Saigon Summer Ball, Xèo Chu cũng đã góp vào quỹ 22.000 USD (gần 500 triệu đồng) tiền bán một tác phẩm của mình. Những việc làm của Xèo Chu không chỉ gây xúc động trong cộng đồng mà còn khiến nhiều cá nhân có thêm động lực sáng tạo và cống hiến.

Xèo Chu đã dùng chính tài năng của mình để làm từ thiện.

Xèo Chu (tên thật là Phó Vạn An, sinh năm 2007 tại TP Hồ Chí Minh). Năm 6 tuổi, cậu đã có khách hàng đầu tiên mua tranh của mình. Dù tài năng và nổi tiếng là vậy nhưng Xèo Chu rất khiêm tốn, cậu không bao giờ nói với bạn bè của mình rằng cậu là một nghệ sĩ tài năng.

Nguồn: Nftevening, Artnet