Lee Kang In được tung hô là "thần đồng bóng đá" xứ Hàn, tuy nhiên danh tiếng cầu thủ này đã bị hoen ố sau bê bối ẩu đả với "quốc bảo" Son Heung Min. Không những vậy, đời tư của Lee Kang In cũng vô cùng ồn ào. Chỉ vừa mới tháng 1, Lee Kang In và Lee Naeun (April) đã trở thành cặp đôi năm mới "mở bát" 2024 ở showbiz Hàn. Bất chấp bị The Fact "bắt tận tay" và lộ loạt bằng chứng, cặp đôi vẫn phủ nhận mối quan hệ hẹn hò.

Tuy nhiên đến nay, cư dân mạng đã tìm thấy loạt "hint" Lee Kang In - Lee Naeun vẫn hẹn hò với nhau. Cụ thể, cặp đôi lộ "lovestagram" và Lee Kang In đã nhanh chóng xóa đi. Khi trở về Hàn Quốc ngày 20/3, cầu thủ đeo chiếc móc khóa nhân vật yêu thích của bạn gái tin đồn. Trước đó 1 ngày, Lee Naeun đăng ảnh đội mũ chữ "Paris" - nơi Lee Kang In đang sinh sống và thi đấu.

Lee Naeun và Lee Kang In cùng đăng ảnh có emoji bánh và trái tim. Netizen cho rằng đó là "lovestagram" vì cầu thù đã vội vàng xóa đi

Ngày 20/3, Lee Kang In trở về Hàn Quốc với chiếc móc khóa bánh sừng bò Jelly - nhân vật yêu thích của Lee Naeun

Trước đó 1 ngày, nữ thần Kpop 1 thời đăng ảnh đội mũ in chữ Paris như chào đón bạn trai về nhà

Dù là cặp đôi trai tài gái sắc nhưng Lee Kang In - Lee Naeun không nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Lý do là bởi Lee Kang In bị chỉ trích vì thái độ, ẩu đả với đàn anh Son Heung Min, còn Lee Naeun vướng nghi vẫn bắt nạt bạn cùng nhóm. Trên mạng xã hội, nhiều người mỉa mai cặp đôi: "Ai quan tâm nếu 2 người đó hẹn hò", "2 người có tính cách rất tệ nên họ hòa hợp với nhau", "Họ trông thật tuyệt khi ở bên nhau, 2 kẻ bắt nạt", "1 kẻ bắt nạt và 1 cầu thủ bóng đá mê bóng bà hơn rất hợp nhau"...