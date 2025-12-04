"Thần đèn" di chuyển nhà xây nhầm ở Hải Phòng: Bất ngờ phát hiện ngôi mộ

Liên quan đến diễn biến sự việc xây nhầm nhà trên đất của người khác xảy ra tại phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng, hiện ngôi nhà xây nhà đã được "thần đèn" nhấc lên, di chuyển được một đoạn, gần về đúng vị trí lô đất của ông Đoàn Văn Hữu.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, trong quá trình thi công, khi căn nhàn được dịch chuyển sang bên phải thì bất ngờ phát hiện một ngôi mộ. Lô đất phát hiện ngôi mộ này là một lô đất khác của bà Trần Thị Kim Loan (nằm cạnh lô đất bị ông Hữu xây nhầm).

Ngay sau khi phát hiện, "thần đèn" đã tạm dừng công việc để cùng gia đình ông Hữu làm lễ. Sau đó, quá trình thi công tiếp tục diễn ra.

Phía UBND phường Thiên Hương cho hay, ngôi mộ được nhóm "thần đèn" phát hiện nhiều khả năng là mộ không có người nhận. Nếu không có ai đến nhận trong thời gian tới thì chủ lô đất sẽ phải tự di chuyển về nơi phù hợp, đúng quy định.

Khi ngôi nhà dịch chuyển đi đã phát hiện một ngôi mộ. (Ảnh: Hải Phòng của tôi)

Về việc "thần đèn" di chuyển ngôi nhà của ông Hữu, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cho biết trước khi thợ dịch chuyển công trình, địa phương đã cấp phép xây dựng đúng quy định cho việc xây dựng căn nhà ở vị trí mới, yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Cơ quan chức năng cũng đã nghiên cứu kỹ các phương án để đảm bảo việc dịch chuyển phù hợp và an toàn trong quá trình cấp phép.

Với tiến độ như hiện nay, UBND phường Thiên Hương nhận định có thể khoảng 3 ngày nữa, ngôi nhà sẽ được đưa về đúng vị trí lô đất của ông Hữu. Tiếp đó, họ sẽ cần thêm một khoảng thời gian để gia cố và hoàn thiện công trình.

Dự kiến vài ngày nữa, ngôi nhà sẽ về đúng vị trí lô đất của ông Hữu. (Ảnh: VietNamNet)

Như đã đưa tin, tháng 11/2024, bà phát hiện 1 trong 2 lô đất của mình mới mua tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ, nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng đã bị ông Hữu xây nhầm nhà.

Dù gia đình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, trả lại mặt bằng song ông này không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình. Ông Hữu cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan là do "cò đất" chỉ nhầm vị trí. Hai bên đưa ra nhiều phương án giải quyết nhưng không tìm được tiếng nói chung nên bà Loan đã khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Ngôi nhà ông Hữu xây nhầm trên đất của bà Loan. (Ảnh: Người Lao Động)

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng đã tuyên buộc ông Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không phá dỡ công trình mà kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 – Hải Phòng. Tuy nhiên sau đó, ông Hữu đã tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo.

Ông Hữu sau đó tiếp tục có đơn gửi Công an TP Hải Phòng tố cáo nhóm người liên quan đến giao dịch mua bán đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ.

Tháng 10/2025, ông Hữu bày tỏ muốn mua lại lô đất đã xây nhầm nhưng 2 bên vẫn không thống nhất được phương án thanh toán nên việc mua bán một lần nữa bất thành. Ông Hữu quyết định nhờ "thần đèn" Hoàng Đình Bách di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí của mình.