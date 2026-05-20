Tham vọng nâng cấp lên cấu trúc sư đoàn của Ukraine vấp phải đá tảng

Bạch Dương
|

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine nhận xét việc chuyển đổi sang cấu trúc sư đoàn sẽ tốn kém cả về tài chính lẫn nhân lực.

Đại tướng Oleksandr Syrsky đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm chuyên ngành Militarnyi.

Theo Đại tướng Syrsky, Bộ chỉ huy đã xem xét mô hình tạo lập cấu trúc sư đoàn song song với quân đoàn, nhưng đã phải từ bỏ do yêu cầu về nguồn lực quá lớn.

"Trong quá trình chuyển đổi sang cấu trúc quân đoàn, chúng tôi đã điều chuyển khoảng 37.000 quân nhân để thiết lập bộ máy quản lý", ông Syrsky lưu ý.

Theo Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, để thực hiện cấu trúc sư đoàn, ước tính khoảng 75.000 quân nhân sẽ phải được điều chuyển.

Chưa dừng lại đây, dự kiến cần phải thành lập nhiều sư đoàn hơn số quân đoàn hiện có. Đại tướng Syrsky nhấn mạnh Ukraine "sẽ không phải gánh chịu cuộc cải cách cấp sư đoàn về mặt tài chính và vật chất".

"Nói một cách đơn giản, chúng tôi sẽ tạo ra một lớp quản lý bổ sung dựa trên công nghệ tiên tiến, nhằm sao chép các cấu trúc", vị Đại tướng giải thích thêm.

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine - Đại tướng Oleksandr Syrsky, trong chuyến thăm các lữ đoàn thuộc Lực lượng Biên phòng tại vùng Sumy.

Theo Tư lệnh tối cao, thực tiễn đã chứng minh rằng cấu trúc lữ đoàn "đã hoàn toàn chứng minh được hiệu quả của nó".

Sư đoàn và quân đoàn chủ yếu khác nhau về quy mô và cấp bậc chỉ huy. Quân đoàn là cấp chỉ huy cao nhất, tập hợp các lữ đoàn và phối hợp hành động trên một mặt trận rộng lớn.

Quân đoàn này không chỉ tham gia các trận đánh mà còn lập kế hoạch và tiến hành những chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Tại Ukraine, các quân đoàn 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và 21 được thành lập trong Lực lượng Lục quân. Quân đoàn 7 và 8 thuộc Lực lượng Nhảy dù và quân đoàn 30 thuộc Thủy quân lục chiến.

2 quân đoàn đã được thành lập trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine - Quân đoàn 1 "Azov" và Quân đoàn 2 "Charter".

Tháng Giêng năm nay, Bộ Quốc phòng Ukraine bắt đầu điều động các lữ đoàn về quân đoàn tương ứng.

Theo Militarnyi
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
