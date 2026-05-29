Tham vọng của Khánh Thi

Hơn hai thập kỷ gắn bó với khiêu vũ thể thao (DanceSport), kiện tướng Khánh Thi không chỉ là người đặt những viên gạch đầu tiên mà còn là “người truyền lửa” bền bỉ, đưa bộ môn này từ con số không trở thành niềm tự hào của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Nhắc đến DanceSport Việt Nam, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến Khánh Thi – người được mệnh danh là “Nữ hoàng khiêu vũ thể thao”. Rời xa ánh hào quang trực tiếp trên sàn đấu với tư cách vận động viên, cô chọn cho mình một hành trình thầm lặng nhưng đầy vinh quang hơn: Trở thành huấn luyện viên, trọng tài quốc tế và người định hình tương lai cho DanceSport nước nhà.

Nhìn lại những ngày đầu, hành trình mang bộ môn này về Việt Nam của Khánh Thi đầy rẫy những thử thách. Khi đó, khái niệm về DanceSport còn quá xa lạ với công chúng, kinh phí eo hẹp và điều kiện tập luyện vô cùng thiếu thốn. Bằng niềm đam mê cháy bỏng, cô đã tự mình bươn chải ra nước ngoài tầm sư học đạo, chắt chiu từng kiến thức, kỹ thuật chuẩn quốc tế để mang về truyền dạy lại cho các thế hệ học trò.

Sự kiên trì ấy đã kết trái ngọt khi DanceSport Việt Nam liên tiếp gặt hái những tấm huy chương vàng quý giá tại các kỳ SEA Games và giải vô địch châu Á. Đằng sau những bước nhảy thăng hoa, những giọt mồ hôi và cả máu của các vận động viên trên bục vinh quang luôn có bóng dáng của Khánh Thi. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, cô không chỉ nghiêm khắc trong phòng tập mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp các học trò vượt qua áp lực tâm lý để tỏa sáng.

Khát vọng của Khánh Thi

Không dừng lại ở những thành tích khu vực, giấc mơ của “Nữ hoàng DanceSport” lớn hơn rất nhiều. Cô luôn nung nấu khát vọng đưa các vũ công Việt Nam vươn tầm thế giới, tự tin cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc châu Âu và châu Á. Để hiện thực hóa điều đó, Khánh Thi đã dốc hết tâm huyết vào công tác đào tạo trẻ, xây dựng các trung tâm khiêu vũ chuyên nghiệp và thường xuyên mời các chuyên gia hàng đầu thế giới về huấn luyện.

Bên cạnh đó, cô còn tích cực tổ chức các giải đấu mở rộng quy mô lớn, tạo sân chơi cọ xát chất lượng cao cho các tài năng trẻ. Theo Khánh Thi, để DanceSport bay xa, điều quan trọng nhất là phải xây dựng được một lực lượng kế cận vững chắc và có chiều sâu. Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ tài năng, tự tin bước ra thế giới hiện nay chính là minh chứng rõ nhất cho tầm nhìn đúng đắn của cô.

Hành trình thầm lặng nhưng bền bỉ của Khánh Thi đã chứng minh một điều, với đam mê đủ lớn và một quyết tâm không lùi bước, mọi giấc mơ đều có thể chạm tới. Cô vẫn đang miệt mài mỗi ngày trên sàn tập, tiếp tục hành trình nuôi dưỡng những nhà vô địch mới và đưa khiêu vũ thể thao Việt Nam bay cao, bay xa hơn nữa trên bản đồ thế giới.