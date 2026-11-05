Tham ô hơn 79 tỷ đồng Quỹ BOG, bà Chu Thị Thành lĩnh 18 năm tù

Tòa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành mức án 18 năm tù với cáo buộc tham ô 79,2 tỷ đồng Quỹ BOG; tuyên bị cáo Hà Ngọc Vinh (cựu kế toán) tù chung thân vì tham ô hơn 94 tỷ đồng đánh bạc online.

Cựu kế toán không tham ô gần 100 tỷ đồng không còn khả năng khắc phục

Chiều 5/11, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) mức án 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 3 năm tù tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Thành lĩnh 18 năm tù.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh (40 tuổi, cựu kế toán PVOil Vũng Áng) phạt tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tòa xác định bị cáo Vinh "không còn khả năng thi hành án" nên không phạt tiền bổ sung.

Bị cáo Chu Thị Thành cùng đồng phạm.

Hai bị cáo Lê Thanh An và Lê Anh Tuyên (đều là cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị phạt lần lượt mức án 8 năm 6 tháng tù và 9 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên (cựu kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) lĩnh 10 năm 6 tháng tù cùng hai tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị cáo còn lại bị xử phạt mức án thấp nhất từ 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù.

HĐXX đánh giá, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều bị cáo, thực hiện nhiều hành vi phạm tội độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm mục đích trục lợi bất chính gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Bị cáo Chu Thị Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức để chỉ đạo cấp dưới bán hàng không xuất hóa đơn cho khách, sau đó bán hóa đơn khống,... để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Đồng thời bị cáo Chu Thị Thành còn trục lợi số tiền hơn 20 tỷ đồng từ việc bán hóa đơn khống.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước

Hành vi tham ô tài sản của các bị cáo tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước và hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức trong hoạt động quản lý kinh tế, làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo HĐXX, do khó khăn dịch Covid-19, bị cáo Thành chỉ đạo cấp dưới tại Thiên Minh Đức bán hàng không hóa đơn, qua đó trốn nghĩa vụ trích nộp Quỹ bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG). Từ năm 2020 - 2022, bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán hơn 107 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 1.300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, qua đó không trích lập hơn 79 tỷ đồng vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sau đó doanh nghiệp tiếp tục xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh, cựu kế toán PVOil Vũng Áng.

Trong khi đó, bị cáo Hà Ngọc Vinh lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý xăng dầu tại PVOil Vũng Áng, Vinh đã thực hiện hành vi bán trái phép hơn 5 triệu lít xăng dầu cho doanh nghiệp bên ngoài, không xuất hóa đơn và không cập nhật dữ liệu lên hệ thống quản lý của công ty. Thông qua thủ đoạn trên, bị cáo bị cáo buộc đã chiếm đoạt lượng xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng.

Theo HĐXX, toàn bộ số xăng dầu bị chiếm đoạt đã được bán cho Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung). Quá trình mua bán, Ngọc được hưởng mức chiết khấu từ 500 đến 1.000 đồng/lít xăng dầu, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 4,6 tỷ đồng.