HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tham ô hơn 79 tỷ đồng Quỹ BOG, bà Chu Thị Thành lĩnh 18 năm tù

Hoàng An
|

Tòa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành mức án 18 năm tù với cáo buộc tham ô 79,2 tỷ đồng Quỹ BOG; tuyên bị cáo Hà Ngọc Vinh (cựu kế toán) tù chung thân vì tham ô hơn 94 tỷ đồng đánh bạc online.

Cựu kế toán không tham ô gần 100 tỷ đồng không còn khả năng khắc phục

Chiều 5/11, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) mức án 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 3 năm tù tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Thành lĩnh 18 năm tù.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh (40 tuổi, cựu kế toán PVOil Vũng Áng) phạt tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tòa xác định bị cáo Vinh "không còn khả năng thi hành án" nên không phạt tiền bổ sung.

- Ảnh 1.

Bị cáo Chu Thị Thành cùng đồng phạm.

Hai bị cáo Lê Thanh An và Lê Anh Tuyên (đều là cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị phạt lần lượt mức án 8 năm 6 tháng tù và 9 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên (cựu kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) lĩnh 10 năm 6 tháng tù cùng hai tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị cáo còn lại bị xử phạt mức án thấp nhất từ 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù.

HĐXX đánh giá, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều bị cáo, thực hiện nhiều hành vi phạm tội độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm mục đích trục lợi bất chính gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Bị cáo Chu Thị Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức để chỉ đạo cấp dưới bán hàng không xuất hóa đơn cho khách, sau đó bán hóa đơn khống,... để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Đồng thời bị cáo Chu Thị Thành còn trục lợi số tiền hơn 20 tỷ đồng từ việc bán hóa đơn khống.

- Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước

Hành vi tham ô tài sản của các bị cáo tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước và hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức trong hoạt động quản lý kinh tế, làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo HĐXX, do khó khăn dịch Covid-19, bị cáo Thành chỉ đạo cấp dưới tại Thiên Minh Đức bán hàng không hóa đơn, qua đó trốn nghĩa vụ trích nộp Quỹ bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG). Từ năm 2020 - 2022, bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán hơn 107 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 1.300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, qua đó không trích lập hơn 79 tỷ đồng vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sau đó doanh nghiệp tiếp tục xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

- Ảnh 3.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh, cựu kế toán PVOil Vũng Áng.

Trong khi đó, bị cáo Hà Ngọc Vinh lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý xăng dầu tại PVOil Vũng Áng, Vinh đã thực hiện hành vi bán trái phép hơn 5 triệu lít xăng dầu cho doanh nghiệp bên ngoài, không xuất hóa đơn và không cập nhật dữ liệu lên hệ thống quản lý của công ty. Thông qua thủ đoạn trên, bị cáo bị cáo buộc đã chiếm đoạt lượng xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng.

Theo HĐXX, toàn bộ số xăng dầu bị chiếm đoạt đã được bán cho Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung). Quá trình mua bán, Ngọc được hưởng mức chiết khấu từ 500 đến 1.000 đồng/lít xăng dầu, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 4,6 tỷ đồng.

Tags

Chu Thị Thành

tập đoàn Thiên Minh Đức

Vũng Áng

Quỹ BOG

tham ô tài sản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại