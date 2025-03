Theo đại diện của thẩm mỹ viện này, đây là tình huống không mong muốn của đoàn. Lý do được người này đưa ra để giải thích cho việc đoàn xe vượt đèn đỏ là do khi xe dẫn đoàn đi qua vẫn đèn xanh, còn các xe đi sau do tập trung vào việc lái nên không kịp để ý đến tín hiệu đèn giao thông nên đã xảy ra tình huống vượt đèn đỏ.

Hình ảnh các siêu xe nối đuôi nhau vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng.

Người này còn cho biết thêm, sau khi nhận thức được hành vi sai phạm của mình và đã làm việc với cơ quan chức năng để hoàn thành việc xử phạt do vi phạm.

Được biết, đoàn xe này đến Đà Nẵng có lịch trình di chuyển trên nhiều tuyến đường nhưng không thuộc diện được CSGT dẫn đường hỗ trợ.

Việc dừng, đậu đỗ tại một số vị trí để người dân tham quan, chụp ảnh, đơn vị có xin phép Sở Văn hóa-Thể thao để hoạt động.

Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng cho biết, thẩm mỹ viện M. có thủ tục thông báo về việc diễu hành siêu xe . Sở đã có giới hạn về thời gian, địa điểm. Nếu đơn vị vượt qua những quy định về thời gian hoặc vi phạm luật giao thông thì đơn vị diễu hành phải chịu trách nhiệm.

Hiện, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đang xác minh vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.