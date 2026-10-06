Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ nói về hợp đồng mua sắm Su-57

Trong thời gian qua xuất hiện nhiều dự đoán về hợp đồng mua sắm tiêm kích Su-57 giữa Nga và Ấn Độ, nhưng tiến triển thực chất ra sao?

Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ (IAF) - Tướng Amar Preet Singh tuyên bố quyết định về việc mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga vẫn chưa được đưa ra.

Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, lãnh đạo Quân đội Ấn Độ cho biết điều này trong một cuộc họp báo nhân dịp Ngày Không quân Ấn Độ sắp tới, được tổ chức vào hôm 8/10.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của tờ Indian Express, ông Singh thừa nhận số lượng phi đội máy bay chiến đấu trong IAF hiện đã giảm xuống còn chưa đến 30 sau khi loại biên các máy bay chiến đấu MiG-21, trong khi số lượng cần thiết là 42 phi đội.

Trong bối cảnh này, Ấn Độ dự kiến sẽ tăng cường lực lượng tác chiến trên không hàng năm với 36 - 40 chiến đấu cơ mới trong vài năm tới. Trọng tâm chính sẽ là sản xuất và phát triển các máy bay chiến đấu Tejas và AMCA nội địa.

Hơn nữa, một hợp đồng mua 114 tiêm kích Rafale của Pháp đang được xem xét, và theo ông Singh, thương vụ có khả năng sẽ được ký kết trong năm tài chính này.

Lãnh đạo Quân đội Ấn Độ cũng kỳ vọng sẽ nhận thêm 12 máy bay chiến đấu Su-30MKI, được lắp ráp tại nước này theo giấy phép, trong vòng 2 năm tới.

Ấn Độ chưa có kế hoạch mua tiêm kích Su-57.

Về vấn đề Su-57, ông Singh xác nhận Nga đã đưa ra lời đề nghị, đồng thời cho biết Ấn Độ cần xem xét khả năng mua sắm các máy bay chiến đấu hiện đại "nếu đối thủ của chúng ta đang mua sắm tiêm kích thứ năm".

Trong bối cảnh này, Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ "lo ngại" trước các báo cáo cho rằng Pakistan có thể mua tới 40 tiêm kích tàng hình J-35 của Trung Quốc.

Theo thông tin của Rossiyskaya Gazeta, trước đó Ấn Độ đang xem xét mua 40 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57, các nhà chức trách quốc gia Nam Á coi việc mua Su-57 là "lựa chọn khả thi nhất cho không quân nước này, xét đến đề nghị chuyển giao công nghệ và sản xuất nội địa của Nga dành cho Ấn Độ".

Nga đã đưa ra cho Ấn Độ những điều khoản chưa từng có tiền lệ về hợp tác kỹ thuật quân sự, bao gồm cả việc cùng sản xuất máy bay Su-57 tại nước cộng hòa Nam Á này, cùng với chuyển giao các công nghệ nhạy cảm.

Cách tiếp cận này hoàn toàn phù hợp với chương trình "Make in India" của Thủ tướng Narendra Modi.

Theo hãng tin ANI, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) - công ty đã sản xuất máy bay chiến đấu Su-30MKI theo giấy phép của Nga trong những năm gần đây, được coi là ứng cử viên hàng đầu cho việc sản xuất Su-57 tại Ấn Độ, theo ấn phẩm Rossiyskaya Gazeta.