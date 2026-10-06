HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ nói về hợp đồng mua sắm Su-57

Bạch Dương
|

Trong thời gian qua xuất hiện nhiều dự đoán về hợp đồng mua sắm tiêm kích Su-57 giữa Nga và Ấn Độ, nhưng tiến triển thực chất ra sao?

Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ (IAF) - Tướng Amar Preet Singh tuyên bố quyết định về việc mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga vẫn chưa được đưa ra.

Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, lãnh đạo Quân đội Ấn Độ cho biết điều này trong một cuộc họp báo nhân dịp Ngày Không quân Ấn Độ sắp tới, được tổ chức vào hôm 8/10.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của tờ Indian Express, ông Singh thừa nhận số lượng phi đội máy bay chiến đấu trong IAF hiện đã giảm xuống còn chưa đến 30 sau khi loại biên các máy bay chiến đấu MiG-21, trong khi số lượng cần thiết là 42 phi đội.

Trong bối cảnh này, Ấn Độ dự kiến sẽ tăng cường lực lượng tác chiến trên không hàng năm với 36 - 40 chiến đấu cơ mới trong vài năm tới. Trọng tâm chính sẽ là sản xuất và phát triển các máy bay chiến đấu Tejas và AMCA nội địa.

Hơn nữa, một hợp đồng mua 114 tiêm kích Rafale của Pháp đang được xem xét, và theo ông Singh, thương vụ có khả năng sẽ được ký kết trong năm tài chính này.

Lãnh đạo Quân đội Ấn Độ cũng kỳ vọng sẽ nhận thêm 12 máy bay chiến đấu Su-30MKI, được lắp ráp tại nước này theo giấy phép, trong vòng 2 năm tới.

Ấn Độ chưa có kế hoạch mua tiêm kích Su-57.

Về vấn đề Su-57, ông Singh xác nhận Nga đã đưa ra lời đề nghị, đồng thời cho biết Ấn Độ cần xem xét khả năng mua sắm các máy bay chiến đấu hiện đại "nếu đối thủ của chúng ta đang mua sắm tiêm kích thứ năm".

Trong bối cảnh này, Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ "lo ngại" trước các báo cáo cho rằng Pakistan có thể mua tới 40 tiêm kích tàng hình J-35 của Trung Quốc.

Theo thông tin của Rossiyskaya Gazeta, trước đó Ấn Độ đang xem xét mua 40 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57, các nhà chức trách quốc gia Nam Á coi việc mua Su-57 là "lựa chọn khả thi nhất cho không quân nước này, xét đến đề nghị chuyển giao công nghệ và sản xuất nội địa của Nga dành cho Ấn Độ".

Nga đã đưa ra cho Ấn Độ những điều khoản chưa từng có tiền lệ về hợp tác kỹ thuật quân sự, bao gồm cả việc cùng sản xuất máy bay Su-57 tại nước cộng hòa Nam Á này, cùng với chuyển giao các công nghệ nhạy cảm.

Cách tiếp cận này hoàn toàn phù hợp với chương trình "Make in India" của Thủ tướng Narendra Modi.

Theo hãng tin ANI, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) - công ty đã sản xuất máy bay chiến đấu Su-30MKI theo giấy phép của Nga trong những năm gần đây, được coi là ứng cử viên hàng đầu cho việc sản xuất Su-57 tại Ấn Độ, theo ấn phẩm Rossiyskaya Gazeta.

Theo Rossiyskaya Gazeta
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại