Nhiệm vụ trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu chỉ đạo cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội tháng 2, diễn ra sáng 23/2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các Phó Chủ tịch Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội trong chỉ đạo, triển khai công tác tháng 2 và tổ chức các hoạt động đón Tết an toàn, tiết kiệm, ý nghĩa.

Về nhiệm vụ tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trước tiên yêu cầu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, là tiền đề cho hoạt động của bộ máy Nhà nước trong 5 năm tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại địa phương; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; không được để xảy ra sai sót về quy trình.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các hội nghị vận động bầu cử tại địa phương; Hội nghị tập huấn dành cho đại biểu Quốc hội trúng cử lần đầu tại cả hai miền Bắc, Nam. Ngay sau bầu cử, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất.

Về việc khẩn trương, chủ động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đây là kỳ họp có ý nghĩa mở đầu nhiệm kỳ, quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, nhân sự, chương trình lập pháp, chương trình giám sát.

Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội, các Ủy ban phối hợp chặt chẽ xây dựng chương trình Kỳ họp hợp lý, khoa học; phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Quốc hội tham mưu các cuộc họp giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ.

" Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu nhân sự, chuẩn bị kỹ lưỡng phiếu bầu, kịch bản điều hành... Văn phòng Quốc hội hoàn thiện sớm dự kiến chương trình, danh mục tài liệu, bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, thông tin, truyền thông ", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các cơ quan của Quốc hội được yêu cầu chủ động thẩm tra, phối hợp tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết; chuẩn bị đầy đủ các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách Nhà nước, cơ chế đặc thù…

Về triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Văn phòng Quốc hội tham mưu triển khai hiệu quả chương trình hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội 2026; tham gia các đoàn cấp cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Về công tác của Đảng ủy Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị triển khai nghiêm túc, kịp thời việc thực hiện kết luận của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Quốc hội, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý hoàn thiện các dự thảo Định hướng lập pháp, Định hướng giám sát toàn khóa nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI để báo cáo cấp có thẩm quyền. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, kê khai và kiểm soát kê khai tài sản.

" Chúng ta quán triệt phương châm năm 2026 là 'Hành động đột phá, lan tỏa kết quả'. Quốc hội phải chuyển mạnh sang trạng thái 'tăng tốc' về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy 'Quốc hội số' đi vào thực chất. Ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động lập pháp, giám sát, điều hành phải thực chất hơn, hiệu quả hơn, không hình thức ", Chủ tịch Quốc hội nói.

Nêu rõ yêu cầu xây dựng năm 2026 là "năm nâng cao chất lượng cơ sở" trong toàn khối cơ quan Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quán triệt và thực hiện phương châm: Chủ động từ sớm, chuẩn mực từng việc, hiệu quả đến cùng.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội theo lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo kịp thời các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội khẩn trương triển khai thực hiện có chất lượng, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ được phân công; chủ động cho ý kiến chỉ đạo về những vấn đề phát sinh để tháo gỡ; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm tôi vừa nêu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy Quốc hội cần tiếp tục thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV; hoàn thiện Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ khóa XVI; triển khai nghiêm các nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giám sát chặt chẽ việc phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính. Hoạt động giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải...

" Năm 2026 là năm bản lề mở đầu nhiệm kỳ mới. Ngay từ những tháng đầu năm, chúng ta phải tạo được chuyển động mạnh mẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao chất lượng tham mưu; chủ động phối hợp, trên tinh thần 'rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm', hành động hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới ", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.