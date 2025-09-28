Thảm kịch xảy ra tại một gia đình ở Vĩnh Long, 3 người tử vong

Chiều 28-9, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND xã Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho hay trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong, nghi do điện giật.

"Hiện công an đang điều tra vụ việc" - vị lãnh đạo này nói.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, khi các nạn nhân đang sinh hoạt trong gia đình thì bất ngờ bị điện giật. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã tri hô, đồng thời báo chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, cả 3 nạn nhân đều không qua khỏi. Hiện danh tính các nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng cử các đội nghiệp vụ phối hợp cùng Công an xã Trà Ôn tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.