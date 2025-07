Thảm kịch showbiz Hàn: Nữ diễn viên tự sát vì bị xâm hại 40 lần/3 tháng

Ngày 22/7, showbiz Hàn Quốc chấn động trước thông tin liên quan đến cái chết của 2 chị em diễn viên Yang So Ra và Yang So Jung trên chương trình Smoking Gun của KBS2. Mẹ của 2 nghệ sĩ quá cố đã xuất hiện trên sóng truyền hình để kể lại thảm kịch gia đình, đồng thời vạch trần mặt tối dẫn đến cái chết của con gái bà.

Theo đó, vào năm 2004, Yang So Jung - khi đó đang ở độ tuổi 20 - đã hoảng loạn chạy chân trần đến đồn cảnh sát báo án rằng cô và mẹ đang bị đe dọa tính mạng. Kẻ tấn công chính là chị gái ruột của cô Yang So Ra. Người mẹ cho biết con gái Yang So Ra đã rơi vào trạng thái tinh thần mất kiểm soát, đi lại khắp nhà trong tình trạng khỏa thân, thậm chí cầm dao chém loạn xạ dọa giết em gái Yang So Jung.

Bà ra sức ngăn cản và cũng bị con gái lớn đánh. Để cứu lấy cả nhà, bà đã lén mở cửa cho con gái So Jung chạy ra ngoài cầu cứu cảnh sát. "So Ra là con tôi, nhưng lúc đó tôi cũng sợ đến mức toàn thân run rẩy. Tôi không biết chuyện đã xảy ra với con bé. So Ra của tôi từng là 1 cô con gái ngoan hiền, chỉ biết học hành. Nhưng kể từ mùa hè khi lên cao học, con gái tôi như biến thành người khác. Điều gì đã xảy ra với một người con gái vốn tươi sáng và chăm chỉ?", người mẹ chia sẻ về trạng thái bất thường của Yang So Ra.

Mẹ của 2 diễn viên Yang So Ra và Yang So Jung đã xuất hiện trên truyền hình để kể về bi kịch gia đình và phơi bày góc khuất đen tối của showbiz Hàn Quốc

Sau đó, Yang So Ra được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Đến lúc này, bi kịch kinh hoàng khiến Yang So Ra nửa điên nửa tỉnh mới hé mở. Mọi chuyện bắt đầu từ việc So Ra nhận lời cùng em gái đi làm diễn viên phụ cho 1 đoàn phim. Cả 2 đã cùng nhau đến địa điểm quay phim tại Hadong, tỉnh Gyeongsang Nam (Hàn Quốc). Tại đây, So Ra đã bị trưởng nhóm phụ trách diễn viên quần chúng xâm hại, cưỡng hiếp ngay trên phim trường. Trong 2 tháng, tên yêu râu xanh này đã 6 lần xâm hại Yang So Ra. Hắn đe dọa sẽ rạch mặt hủy dung So Ra nếu như cô chống cự phản kháng.

Ngoài trưởng nhóm phụ trách diễn viên quần chúng trên, Yang So Ra nói với cảnh sát rằng cô còn bị 3 người đàn ông khác thay phiên nhau xâm hại. Trong đó, có kẻ cướp điện thoại không cho So Ra liên lạc với người thân và giam giữ cô suốt 3 ngày. Sau khi biết chuyện khủng khiếp con gái đã gặp phải, mẹ thuyết phục So Ra tố cáo cảnh sát. Nữ diễn viên đã kiện 4 người đàn ông nói trên tội hiếp dâm, 8 người khác là nhân viên đoàn phim hoặc diễn viên quần chúng trong đoàn phim về tội quấy rối tình dục. Cô đã bị xâm hại, quấy rối 40 lần chỉ trong 3 tháng.

Yang So Ra đã bị xâm hại, quấy rối tình dục 40 lần chỉ trong 3 tháng

Tuy nhiên, những kẻ có hành vi đồi bại khẳng định họ và Yang So Ra tự nguyện quan hệ. Áp lực đe dọa tính mạng từ các bị cáo, cũng như việc không thể chịu đựng nổi việc ký ức bị xâm hại liên tục bị đào xới trong quá trình điều tra, Yang So Ra quyết định rút đơn tố cáo vì quá đau đớn, nhục nhã. Trước đó, phía cảnh sát cũng nhận định chứng cứ Yang So Ra đưa ra không đủ để kết tội các bị cáo và khuyên nữ diễn viên quên vụ việc đi. Bức xúc vì sự tắc trách của cơ quan điều tra, người mẹ đã gửi đơn khiếu nại và yêu cầu thay điều tra viên khác. Tuy nhiên, sự việc vẫn không có tiến triển.

Cuối cùng, vào ngày 28/8/2009, Yang So Ra lựa chọn nhảy lầu kết liễu cuộc đời mình. 6 ngày sau, em gái Yang So Jung của cố diễn viên cũng qua đời trong dằn vặt. "So Jung đã bỏ ăn bỏ uống đến chết vì tự trách bản thân đã hại chị gái", mẹ 2 nữ diễn viên nói. Cú sốc mất 2 người con gái khiến cha của So Ra và So Jung đột quỵ, xuất huyết não rồi cũng qua đời.

Sau khi Yang So Ra tự tử, em gái Yang So Jung và cha cô cũng lần lượt qua đời

Hiện tại, mẹ của 2 diễn viên vẫn miệt mài đi tìm công lý cho con: "Tôi quyết tâm, nhất định phải làm rõ sự thật vì các con của tôi". Sau khi chương trình phát sóng, khán giả không khỏi xót xa cho thảm kịch đã phải trải qua của gia đình 2 cố diễn viên họ Yang. Họ đồng thời lên án những kẻ yêu râu xanh có hành vi đồi bại với phụ nữ trên trường quay. Cư dân mạng đã yêu cầu cảnh sát nghiêm túc mở lại cuộc điều tra trả lại công bằng cho người bị hại, đồng thời công khai danh tính của những kẻ đã gây ra tội ác tình dục với Yang So Ra.

Mẹ Yang So Ra và Yang So Jung quyết tìm lại công bằng cho các con

Nguồn: KoreaBoo, Nate